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俄罗斯国家杜马举办俄中关系图片展

2021年06月30日05:43 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科6月29日电（记者李奥）为庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年暨中国共产党成立100周年，俄罗斯国家杜马（议会下院）28日举办“21世纪的俄罗斯与中国：新型伙伴关系”图片展。

　　俄国家杜马主席沃洛金、俄联邦共产党议员团主席久加诺夫、俄自由民主党议员团主席日里诺夫斯基、俄中友好协会主席梅利尼科夫、俄中议员友好小组主席加夫里洛夫，以及中国驻俄罗斯大使张汉晖等出席当天的开幕式，并参观图片展。

　　沃洛金在致辞中高度评价《俄中睦邻友好合作条约》对俄中关系平稳健康发展所发挥的促进作用，强调俄中两国建立了以开放、相互尊重和全面协作为基础的新型国家关系，俄中各领域合作符合两国发展利益，也有力地维护了全球稳定，俄中友好应世代相传。

　　沃洛金表示，多年来，中国不断坚持完善自己的政治体制，建立起行之有效、牢固稳定的国家治理体系，成功促进了经济发展并应对了各种挑战。俄罗斯要学习借鉴中国的成功经验，只有在保持稳定的基础上不断完善本国的政党政治体制，才能取得更多成就。

　　张汉晖在致辞中强调，中俄两国元首秉持历史担当精神在2001年7月签署了《中俄睦邻友好合作条约》，开创性地建立了“不结盟、不对抗、不针对第三方”的新型国家关系，把两国“世代友好、永不为敌”的和平理念以法律形式固定下来，为中俄关系开辟了广阔发展空间。20年来，中俄关系持续健康稳定发展，已成为政治关系最稳定、相互支持最有力、务实合作最有效、国际协作最密切的全面战略协作伙伴关系。实践表明，《中俄睦邻友好合作条约》确立的宗旨和原则符合中俄两国的根本利益，契合和平与发展的时代主题，为21世纪中俄关系保持高水平发展提供了不竭动力。

　　久加诺夫、日里诺夫斯基等也纷纷致辞，回顾俄（苏）中两国友好交往史，赞赏中国巨大发展成就，倡导进一步加强俄中两国各领域合作。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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