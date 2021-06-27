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阿根廷外长敦促英国就马岛主权问题恢复双边谈判

2021年06月27日14:51 | 来源：新华社
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　　新华社联合国6月26日电 阿根廷外长费利佩·索拉日前在联合国大会非殖民化特别委员会会议上敦促英国政府就马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）主权问题恢复与阿根廷政府的双边谈判。

　　索拉说，英国1833年对马岛进行非法军事占领。联合国大会1965年通过第2065号决议，认定英国和阿根廷之间存在马岛主权争端。阿根廷政府决心与英国政府就马岛主权问题进行谈判，但英方一直拒绝恢复与阿根廷政府的谈判，声称马岛主权不存在争端。英国的主张不符合国际法，是为维持其在南大西洋的殖民状态找借口。

　　他说，“住民自决”不适合马岛，因为马岛居民组成是英国非法军事占领、驱逐阿根廷移民、安置英国移民的结果。他说，英方不顾阿根廷的抗议，不断在南大西洋争议区域勘探开发能源资源。今年，英国政府单方面延长该区域捕鱼许可25年。阿根廷坚决反对英国的做法，并将根据国际法维护自身合法权利。

　　他重申，阿根廷政府愿意就马岛主权争端与英国谈判。

　　非殖民化特别委员会24日就马岛殖民状态通过一项决议，敦促阿根廷和英国政府恢复谈判，尽快找到马岛主权争端的和平解决办法。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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