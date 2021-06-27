中新网6月27日电 综合报道，截至当地时间26日，美国佛州迈阿密海滩公寓事故的搜救行动进入第三天，事故已造成5人死亡，仍有上百人失踪。当地官员表示，由于废墟瓦砾下的大火仍在燃烧，救援人员继续面临困难。

与此同时，调查人员正在试图厘清事故原因。卫星数据显示，建筑所在地于1993年至1999年有地层下陷迹象。还有工程报告显示，建筑泳池边地板下的混凝土结构板有“重大结构损坏”，须进行全面修复。

坍塌公寓废墟深处大火难扑灭阻碍搜救

“姊妹楼”也存未知风险？

据报道，26日，救援人员继续在坍塌现场进行搜救工作。当地官员称，事故造成的死亡人数升至5人，下落不明的人数略微下降至156人。

然而，废墟瓦砾下的大火仍在燃烧。迈阿密-戴德郡郡长卡瓦在新闻发布会上说， “想要找到火源非常困难。所以，他们夜以继日地工作，这些消防救援队员在瓦砾下想要解决这个问题，以便他们能够继续前进，但大火阻碍了我们的搜索工作。”

当天，佛州州长德桑蒂斯表示，出于谨慎考虑，当地官员正在考虑将倒塌公寓的“姊妹楼”的居民疏散，因为这两座建筑物的结构非常相似。自公寓的南塔楼24日倒塌以来，北塔楼的居民还一直留在建筑物内。

德桑蒂斯在新闻发布会上说，“(姊妹楼)它是由同一位设计师同一时期建造的，所以他们正在考虑合作，我知道他们正在考虑疏散，但这最终是市长需要做出的决定。”

建筑坍塌早有预兆？

卫星数据显示大楼所在地有地层下陷迹象

与此同时，事故原因仍在调查中，其中两个因素受到关注，一是这栋楼在安检前所进行的工程，另一是这栋盖在填平湿地上的建筑物自1990年代以来就持续下沉。

根据迈阿密达德郡安检规定，建筑物每40年必须重新认证，1981年完工的公寓南栋为符合规定，2021年执行屋顶工程。郡府官员强调，尚无迹象显示工程与南侧崩塌有因果关系。

另一方面，美媒援引结构工程师巴蒂斯塔(Greg Batista)的话说，混凝土修复和剥落问题有可能导致崩塌。混凝土部分表面脱落或碎裂时，可能会发生剥落问题。

佛罗里达国际大学(FIU)环境学教授多温斯基(Shimon Wdowinski)主导的研究也受到关注。卫星数据显示，建筑所在地于1993年至1999年有地层下陷迹象。

多温斯基表示：“我不知道能否预测会发生崩塌，但我们确实发现这栋建筑物曾在1990年代移动。”他解释说：“这非常细微，但还是被卫星发现。”他形容下陷“过程缓慢”，而非很快下沉。

此外，美联社报道称，工程公司莫拉比托咨询公司(Morabito Consultants)2018年针对该大楼的工程报告显示，建筑泳池边地板下的混凝土结构板有“重大结构损坏”，须进行全面修复，以及车库混凝土梁柱和墙壁大片裂开和剥落。

报道称，虽然报告没有警告建筑有迫在眉睫的损坏危险，目前也不清楚他们观察到的损坏是否和建筑倒塌有关，但报告指出，建筑确实需要花很多钱全面修复系统性问题。

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