人民网墨西哥城6月27日电 （记者刘旭霞）第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛墨西哥赛区决赛于25日线上举行。比赛由中国驻墨西哥大使馆主办、尤卡坦自治大学孔子学院承办。

本次决赛的5位选手，分别来自墨西哥城孔子学院、尤卡坦自治大学孔子学院和蒙特雷科技大学瓜达拉哈拉校区高中部。比赛由三部分组成，分别为：“追梦中文、不负韶华”主题演讲，汉语知识问答，才艺表演。

主旨演讲环节中，选手们金句频出，用流利的中文情真意切表达了对中国文化的热爱和不断追梦中文的信念。在才艺表演视频中，选手们身穿中国传统服装，有的翩翩起舞，有的放声歌唱，有的展示武术和太极，还有的深情朗诵中文诗歌，引来现场评委和嘉宾的不绝称赞。

经过激烈角逐，尤卡坦自治大学孔子学院选送的莎拉、墨西哥城孔子学院选送的阿诗莉和蒙特雷科技大学瓜达拉哈拉高中部选送的塞尔吉奥分获冠亚季军。

尤卡坦自治大学副校长卡洛斯·埃斯特拉达表示，“汉语桥”比赛是学生展现才华的的舞台，也是促进中墨两国文化交流的桥梁。“我为尤卡坦自治大学拥有一所孔子学院来推广中国文化、增进两国友谊而感到自豪，希望通过孔子学院，中墨两国文化与教育合作能获得更加持续的发展。”

中国驻墨西哥大使馆教育官员吴小燕表示，“汉语桥”比赛是一项中文的国际性赛事，旨在推进各国学生学习汉语、了解中国文化，选手们的表现精彩纷呈。疫情以来，中墨两国携手共同进步，双方在贸易、文化、教育等各方面的合作都在继续增强。中国政府为各国学子提供了奖学金项目，为墨西哥学生到中国大学深造提供机遇，希望中墨两国的青年学子能保持相互学习的精神，加深对彼此文化的了解，为促进中墨交流作出贡献。

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