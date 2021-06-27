人民网莫斯科6月27日电 （记者张光政）第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛俄罗斯赛区决赛、“汉语桥”全俄中小学生中文秀活动日前采取线上方式举行。此次活动由中国驻俄罗斯大使馆教育处承办，莫斯科国立语言大学和莫斯科1948中学共同协办。来自圣彼得堡、叶卡捷琳堡、喀山、伊尔库茨克、哈巴罗夫斯克、符拉迪沃斯托克和莫斯科等地的优秀选手参加。

图为来自俄罗斯各地的中学生选手参加比赛。

中国驻俄罗斯大使馆教育处公参曹士海和莫斯科国立语言大学校长克拉耶娃出席开幕式并致辞。曹士海公参在致辞中指出，今年是中俄睦邻友好合作条约签署20年。中俄关系不断发展和各领域合作持续深化，未来将需要更多掌握对方语言、了解对方文化的专家，需要更多懂语言、能从前辈手上接下友谊接力棒并继续传承的年轻人。在中俄两国政府共同努力下，汉语热在俄方兴未艾，蓬勃发展。汉语为桥，快乐作伴，相信未来会有越来越多的中小学生选择学习汉语，相信汉语能帮助大家插上理想的翅膀，为实现中俄世代友好做出新的贡献。

曹士海公参在开幕式上致辞。

俄罗斯联邦科学与高等教育部高等教育组织活动协调司司长特鲁哈诺夫斯卡娅发来贺信。贺信中，特鲁哈诺夫斯卡娅对举办汉语桥中文比赛表示感谢，并指出活动使汉语学习者们获得了宝贵机会，尤其在当前条件受限的情况下，此次了解中国文化、历史、艺术、文学的机会显得弥足珍贵。

莫斯科国立语言大学校长克拉耶娃校长在致辞中感谢嘉宾、评委、工作人员和选手家长对举办汉语桥活动给予的支持，并对参赛选手进行了鼓励。

莫斯科国立语言大学校长克拉耶娃在开幕式上致辞

经过激烈的角逐，小学生中文秀个人一等奖被来自叶卡捷琳堡领区的德米特里·瓦塞茨基斩获。中学生决赛桂冠被圣彼得堡领区的马特维·卡纳辛摘得。

（消息来源：中国驻俄罗斯大使馆教育处）

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