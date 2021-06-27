本报记者 李亚楠

连日来，在华外籍艺术家和中方艺术家赴新疆维吾尔自治区喀什、阿克苏、乌鲁木齐等地开展“感知中国——大美新疆”创作交流活动。“新疆是个好地方！”艺术家们表示，这里有历史的厚重感，各民族文化得到了很好的保护和传承，同时也有优美的自然风光和现代化的设施，给他们的创作带来了很多灵感。

“普通人的幸福生活展示着真正的新疆”

6月15日，艺术家们来到喀什古城，琳琅满目的特色美食、风格各异的小店、丰富多彩的居民生活……艺术家们一边游览，一边用相机记录。

在一家木器店门口，店主正给顾客制作新家具，等待的间歇，顾客拿起店主制作的木陀螺玩了起来。西班牙艺术家路易斯用摄像机记录下这个画面：“普通人的幸福生活展示着真正的新疆，在他的脸上可以看到轻松、安宁的生活状态。”路易斯是一名纪录片导演，他此前的一部作品就记录了中国各地普通人的生活，“这次新疆之行会给我之后的创作积累丰富的素材。”

在中方艺术家郭红松的相机里，也多是普通人的生活，“有欢笑，有平静，有从容，也有匆忙，带有一种向上的力量。”

6月16日下午，艺术家们来到喀什地区疏附县中国新疆民族乐器博物馆。特色手工艺品艾德莱斯绸的织造技艺，传统乐器的制作与传承，热情奔放的民族舞蹈……艺术家们一边欣赏，一边同乐器制作者交流。

50岁的热合曼·吐尔逊从18岁开始学习制作乐器，2014年起在政府免费提供的场地展示乐器制作技艺、售卖作品，每月有五六千元纯收入。他向艺术家们展示正在制作的民族乐器热瓦普，并当场弹奏起欢快的乐曲。

“传统与现代在新疆完美融合”

蒙古国艺术家莫德格玛被阿克苏地区克孜尔千佛洞的壁画深深吸引，“不但有丰富的色彩，还有动人的历史故事，这里的历史文化遗迹保护得很好。这是我第一次来新疆，人们生活在一起，关系很融洽，我每到一处都能看到他们发自内心的笑容。这里风景美，人更美，热情好客的人们给了我很多创作的灵感。我要汲取养分，丰富创作。”

加拿大艺术家易柏霖表示自己既看到了丝绸之路上文化的交流交融，也感受到了人与自然的和谐关系，“我在新疆看到了不同的风景，感受到了不同的文化，希望能通过作品展示这种不同的美。”

美国艺术家瑞秋说：“到当地居民家里，都受到了热情招待，真是很美好的经历。”

阿克苏地区沙雅县努尔巴克乡兰帕村，棉花长势正好，棉农正在操作高效节水设备进行灌溉，不远处是无人机在喷洒农药。“天山大峡谷的风景太美了，新疆经济发展太快了，农业机械化、自动化程度如此之高，这让我感到震撼。传统与现代在新疆完美融合。”瑞秋表示：“让我印象深刻的还有柯柯牙绿化工程，几代人的努力让沙漠变成绿洲，让人敬佩。”

“百闻不如一见，新疆真是太美了”

6月25日，中外艺术家们此行的作品在位于乌鲁木齐市的新疆画院展出，以装置艺术、油画、版画、素描等形式展现大美新疆。

中方艺术家庞茂琨以肖像画见长，他以喀什老城一家茶馆的服务员阿斯亚和疏附县一位舞蹈演员阿依提拉为原型，创作了两幅油画作品。“太像了！”参观的游客纷纷赞叹。

莫德格玛以自己为原型，综合运用版画、油画、水墨等方式，创作了多幅作品。莫德格玛说：“这幅作品主要想展示的是一种幸福、宁静的感觉，这也是我这次在新疆最大的感受之一。”

中方艺术家唐承华计划9月在新疆美术馆为自己的作品“天边的云彩”举办展览。“这是装置艺术，用800斤沙雅县的棉花做成云彩。”唐承华说，“我正在思考如何进一步提升作品，让它更有诗意。”

韩国艺术家金泰俊以热瓦普、当地歌舞演员等为原型创作了不少素描作品。

路易斯用摄影机记录下一路的所见所闻，并剪辑成短片，展示他眼中的大美新疆，“百闻不如一见，新疆真是太美了！”

《 人民日报 》（ 2021年06月27日 02 版）

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