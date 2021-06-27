新华社伦敦6月26日电（记者张家伟）英国首相府26日证实，该国卫生大臣汉考克已向首相约翰逊递交辞职信，汉考克在信中为自己违反防疫规定而道歉。同一天，约翰逊任命前财政大臣贾维德为新的卫生大臣。

汉考克在辞职信中说，他希望就自己的违规行为再次进行道歉，并向自己的家人和亲人表示歉意。他不希望自己的私生活分散公众的注意力，从而影响国家的抗疫努力。

英国首相府当天还公布了约翰逊给汉考克的回信。约翰逊在信中感谢汉考克为英国抗击新冠疫情以及其他公共卫生事业做出的贡献，并表示很遗憾收到汉考克的辞职信。

英国媒体日前曝光汉考克此前曾有违反防疫规定的行为，这在该国引起舆论关注。一些议员还质疑汉考克在其部门的人事任命方面可能存在利益冲突。汉考克于2018年被时任英国首相特雷莎·梅任命为卫生大臣，约翰逊2019年就任首相后，汉考克继续担任卫生大臣一职。

此外，英国首相府26日晚发表声明说，约翰逊已任命贾维德为新的卫生大臣。贾维德曾在2019年至2020年间任英国财政大臣。

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