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“汉语桥”世界大学生中文比赛全英大区赛落幕

2021年06月27日08:45 | 来源：新华社
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新华社伦敦6月26日电（记者张代蕾 许凤）第20届“汉语桥”世界大学生中文比赛全英大区赛26日以视频方式举行，4名获胜选手将代表英国赛区参加今年的全球复赛和决赛。

来自英国8所大学的10名入围选手参加了当天的比赛，在命题演讲、知识问答、才艺表演、自制小视频和即兴问答5个环节中展现各自的中文水平。布袋戏《负荆请罪》、钢琴演奏《春江花月夜》、舞蹈《清平调》、纸牌魔术、中医穴位疗法等才艺表演精彩纷呈，令人赏心悦目。

经过3个多小时的角逐，来自利兹大学、伦敦大学亚非学院和曼彻斯特大学的4名选手脱颖而出，他们将代表英国赛区参加今年的全球复赛和决赛。

一等奖获得者、来自伦敦大学亚非学院的安妮卡·沙阿说，她每天看中国新闻、追中国电视剧，有空时还给英国的小学生教汉语。“我的生活已经和中国息息相关，汉语就是连接我和中国的纽带。”

中国驻英国大使郑泽光在比赛开始前的致辞中表示，语言是文明的载体、交流的桥梁，也是消除误解的重要方式，希望中英两国年轻人继续互相学习对方的语言，了解对方的国家和文化，做文明交流的使者，促进合作互信，共创美好未来。

本届比赛评委、杜伦大学翻译与中国文化博士生导师唐纳德·弗雷德里克·斯塔尔表示，希望“汉语桥”这座承载着重要文化交流功能的桥梁能“越走越远”，中英友谊越来越深厚。

英国文化协会代理总干事、伦敦大学学院校长、北爱尔兰议会议员等英国各界代表观看了当天的比赛。

受新冠疫情影响，“汉语桥”世界大学生中文比赛英国赛区决赛今年连续第二年在线举办，来自15所英国大学的近百名选手报名参加了此前的预赛。

(责编：艾雯、燕勐)

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