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巴西举行线上“汉语桥”中学生中文比赛

2021年06月27日08:43 | 来源：新华社
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新华社圣保罗6月26日电（记者宫若涵）第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区比赛26日在线上举行，来自巴西3所孔子学院的6名选手参赛。

比赛以“追梦中文，不负韶华”为主题，分为主题演讲、听力测试、朗读、才艺表演四个环节。选手们展示了各自的中文基本功和实际运用能力，以及对中国文化的了解和喜爱。来自南里奥格兰德联邦大学孔子学院的洛伦索·科尔贝拉获得冠军，将代表巴西赛区参加下一阶段的全球比赛。

坎皮纳斯州立大学国际关系处处长奥斯瓦尔迪尔·塔兰托在比赛开始前的致辞中说，当前巴中两国文化、学术交流日益增强，“汉语桥”和孔子学院是让巴西学生了解中国、学习中文的重要渠道，对提升两国关系起着重要的推动作用。

中国驻巴西大使馆文化公参舒建平在比赛结束后表示，青少年是中巴关系的未来。学习中文和中国文化有助于他们全面客观地了解中国。他寄语参赛选手为中巴关系的发展贡献力量，努力成为两国人民友谊的使者。

坎皮纳斯州立大学孔子学院巴方院长布鲁诺·德孔蒂在致辞中表示，语言学习能促进两国文化的交流、增进两国人民的友谊，希望巴西学生继续强化汉语水平。

本次比赛由中国教育部中外语言交流合作中心和中国驻巴西大使馆主办，巴西坎皮纳斯州立大学孔子学院承办。

(责编：艾雯、燕勐)

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