美国政府25日公开美国掌握的不明飞行物(UFO)信息，其中大部分以美国军方飞行员观察到的情况为基础，提及的144例不明航空现象(UAP)中，只有一例几乎可以肯定地解释为“一只正在泄气的大气球”。

多家西方媒体发现，尽管没有提及大众感兴趣的“爆料”话题，这份报告强调了有必要应对不明航空现象对美国国家安全构成的威胁。

【现象难解释】

据路透社报道，美国国家情报总监办公室向美国国会提交了这份报告。报告由美国国家情报总监办公室与国防部设立、海军主导的一个特别工作组联合撰写。美国政府25日发布这份报告，以“不明航空现象”取代“不明飞行物”的提法。

这份9页的初步报告说，2004年至2021年，美国政府人员或消息人士观察到144例不明航空现象。这些现象大多数来自军方飞行员在训练中观察到的情况。其中80例被多个传感器观测到；另据观察者描述，18例飞行模式或特征异常，例如在高海拔强风的空中保持静止或者在没有可辨识助推力的情况下以极快速度移动。

报告说，这些现象或许可以解释为自然或人造物体的飞行，例如飞鸟或者无人驾驶飞机，又或许是大气现象或者其他国家正在测试的先进防务技术。

报告强调，军方飞行员及其驾驶的飞行器缺乏识别不明航空现象的必要装备，在144例现象中，只有一例几乎可以确定是“一只不断泄气的大气球”。

国家情报总监办公室说：“我们现有的数据缺乏足够信息来具体解释那些现象。”

【外星人？没定论】

法新社发现，这份报告没有提及、也没有否认某些不明航空现象可能与外星人有关。按照路透社说法，报告刻意避免就这种可能性给出明确说法。

记者提问这些不明航空现象是否可以解释为与外星人有关，美国政府一名要求不公开姓名的官员说，这不是军方特别工作组撰写这份报告的目的。

路透社先前报道，美国军方过去几十年来回避谈及或者否认观察到不明飞行物，而这次情况不同，发布这份报告好似一个转折点。由于缺乏官方信息，不明飞行物长期被解读为外星人飞船，滋生怀疑和阴谋论。

美国联邦参议员马尔科·鲁比奥说，多年来，美国军方人员报告了他们所见“能力卓越”的不明飞行器，“他们的关切一直被忽视甚至受讥讽。这份报告是给这些现象编制目录的第一步，仅仅是第一步”。

美国不明飞行物怀疑论者迈克·韦斯特接受路透社记者采访时表达了对报告的些许失望：“报告大多提供了无聊的解释，甚至把飞鸟和气球算在内，另外指出了一些我们需要改进数据搜集的领域。”

【谈安全威胁】

美国政府这份报告强调了不明航空现象构成的安全威胁。“不明航空现象显然对飞行安全构成威胁，同时可能对美国国家安全构成挑战。”

报告发布后，美国国防部宣布将不明航空现象调查系统化。

参议院情报委员会主席马克·沃纳说：“美国必须能够了解并减轻对我们飞行员的威胁。”

联邦参议员鲁比奥说：“国防部和情报界有许多工作要做，直至我们可以搞清楚这些航空威胁是否构成严重的国家安全关切。”（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)