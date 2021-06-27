美国总统约瑟夫·拜登25日在白宫会晤到访的阿富汗总统阿什拉夫·加尼。加尼告诉媒体记者，他没有在会晤中向拜登提出美军推迟撤离阿富汗的要求，但美军撤离会对双方产生影响。

【获美方承诺】

拜登当天在白宫椭圆形办公室会晤加尼和阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉·阿卜杜拉，承诺将继续在政治、经济和安全层面支持阿富汗政府。

拜登4月宣布，美军将于9月11日前完全撤离阿富汗。美军现已撤出超过一半驻阿人员。按照美国政府官员说法，绝大部分驻阿美军将在7月初撤离。

加尼在会晤结束后告诉媒体记者：“拜登所作决定是一个转变性的决定，将对阿富汗人和这一地区的美国人产生影响。”

加尼说，拜登已经明确美国将继续向阿富汗提供安全援助。加尼同时强调，地区国家应当相信阿富汗政府能够继续执掌政权，而不是“押宝”其他势力。

拜登已经提请美国国会批准2022财年拨付33亿美元用以协助阿富汗政府确保安全，并且承诺向阿富汗提供300万剂新冠疫苗。

【安全令人忧】

加尼和阿卜杜拉访美正值美军加速撤离、阿富汗和平进程停滞、国内安全形势恶化。一些人担忧阿富汗反政府武装塔利班会持续扩大势力。

塔利班近期发动多轮攻势，频频与阿富汗政府军交火。联合国秘书长阿富汗问题特别代表德博拉·莱昂斯22日说，塔利班5月初以来已经占领阿富汗370个地区中的50多个。

加尼25日说，政府军收复阿富汗北部和南部一些先前遭塔利班占领的地区。

塔利班与美国政府去年2月签署协议，美方承诺分阶段撤军，塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。拜登就任美国总统后，将美军完成撤离期限从5月1日推迟到9月11日。美国和北大西洋公约组织军队5月1日起开始撤离阿富汗。

阿卜杜拉25日接受美联社记者采访时强调，“基地”组织是“切实危险”，威胁阿富汗国土安全；阿富汗如果被美方“彻底抛弃”、毫无支持，将可能再度成为“恐怖组织的天堂”。

美国国务卿安东尼·布林肯25日说，如果塔利班试图以武力夺取国家政权，阿富汗可能陷入战争甚至更坏局面，这是“真实存在的危险”。他说，美方正“仔细审视”塔利班对与政府结束冲突、达成和平协议是否持严肃态度。

阿富汗政府与塔利班去年9月在卡塔尔首都多哈展开和平谈判。双方分歧众多，谈判陷入停滞。（包雪琳）（新华社专特稿）

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