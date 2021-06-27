本报布鲁塞尔6月25日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使24日在联合国人权理事会第四十七届会议上代表观点相近国家做共同发言，批评有关国家的军事干涉行为损害人权。

共同发言对有关国家打着民主、人权旗号，以所谓“保护的责任”为借口，违反联合国宪章，悍然对主权国家实施军事干涉表示严重关切。指出此类行径严重违反国际法，严重破坏有关国家主权和领土完整，严重损害世界和平与安全。这些军事干涉行为导致大量无辜平民伤亡或被迫颠沛流离，使有关国家经济和社会发展遭受重创，也是造成难民和移民危机以及地区动荡的根源。有关国家还纵容其军人在海外军事行动中非法杀戮、虐待别国平民，犯下严重战争罪和反人类罪行，相关肇事者在其政府包庇下仍然逍遥法外。呼吁联合国人权高专办和有关特别机制密切关注非法军事干涉行为对人权的损害。

共同发言敦促有关国家立即停止非法的军事干涉行为，向受害国及其人民进行赔偿，对其海外军人非法杀戮、虐待平民及其他严重侵犯人权行为展开全面、公正调查，确保将责任人绳之以法。

《 人民日报 》（ 2021年06月27日 03 版）

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