新华社北京6月25日电 6月25日，国务委员兼外长王毅应约同埃及外长舒凯里通电话。

王毅表示，近年来，在习近平主席和塞西总统引领和推动下，两国全面战略伙伴关系提质升级，目前正处于最好时期。日前塞西总统专门录制视频，祝贺中国共产党成立100周年，中方对此表示感谢。

王毅表示，中埃双方一贯在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。中方赞赏埃方日前在联合国人权理事会第四十七届会议上联署挺华共同发言。双方还就国际和地区问题保持密切协调，维护广大发展中国家共同利益。

王毅表示，面对疫情冲击，中方始终优先考虑埃方需求，尽力提供疫苗支持。科兴公司在埃生产线即将投产运行，这是中国首次同非洲国家开展疫苗生产合作，希望顺利向前推进。

舒凯里再次代表埃及政府和人民热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示埃中关系历史悠久、源远流长，拥有广泛共同利益。双方在各类重大问题上相互坚定支持，是埃中强有力关系的生动体现。埃方高度重视发展对华关系，希进一步加强双边各领域友好合作，深化共建“一带一路”，为两国全面战略伙伴关系注入更多活力。

《 人民日报 》（ 2021年06月27日 03 版）

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