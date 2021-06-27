新华社北京6月25日电 综合新华社驻外记者报道：今年是中国共产党成立100周年。我驻多国大使馆等驻外机构和留学人员日前纷纷举办座谈会、招待会等活动，庆祝中共百年华诞。

中国驻韩国大使馆23日举行庆祝中国共产党成立100周年招待会。我驻韩国使领馆官员、在韩华侨华人代表、留学生代表、中资机构代表等200多人在线出席。大使邢海明说，中韩建交以来，两国各领域交流合作成果丰硕，不仅给两国人民带来实实在在的利益，更为地区乃至世界和平稳定、发展繁荣作出重要贡献。中国共产党愿同韩国各党派及社会各界共同努力，推动中韩关系迈上新台阶。

中国驻英国大使馆22日举办线上座谈会，大使郑泽光在活动现场表示，一百年来，中国共产党取得的伟大成就，不仅对中国人民具有重大意义，对世界也产生积极而深远的影响。中国共产党已站在新的历史起点上，中国已开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。与会英国政党代表称赞中国共产党带领中国各族人民取得的历史性成就，表示各国政党应开展对话交流，加强互学互鉴。

中国驻新西兰大使馆22日在惠灵顿城市画廊举办庆祝中国共产党成立100周年观影招待会，新西兰各界友好人士和华侨华人代表参加活动，共同观看《路易·艾黎在中国》和《中国减贫密码》纪录片。大使吴玺致辞说：“在中国共产党的百年发展历程中，我们得到了国际社会和广大国际友人的大力支持与帮助。其中，路易·艾黎、何明清和贝特兰等新西兰友人为中国革命和建设做出了积极贡献。”

中国驻叙利亚大使馆22日举行庆祝中国共产党成立100周年招待会。与会的叙利亚党政界人士高度评价中国共产党的历史功绩。大使冯飚致辞说，今年恰逢中叙建交65周年，两国两党建交以来关系平稳健康发展，政治互信不断加深，中国共产党愿继续与包括叙复兴党在内的爱好和平的各国政党进一步深化合作、交流互鉴，为推动构建人类命运共同体树立典范。

中国驻塞浦路斯大使馆20日举行驻塞机构企业及华侨华人代表座谈会，热烈庆祝中国共产党百年华诞与中塞建交50周年。大使刘彦涛在会上说，中国共产党坚守初心使命，真正服务于人民，致力于民族复兴和世界大同，得到了广大中国人民的衷心拥护和崇尚真正民主、自由、和平、进步的世界各国人民的响应和支持。与会海外侨胞为党领导国家取得举世瞩目成就感到由衷自豪，发自内心认同拥护党的领导和国家大政方针。

日本东京地区国家公派留学人员联谊会日前举办庆祝建党100周年线上座谈会，近300人出席。中国驻日本大使馆公使衔参赞胡志平充分肯定了留日学子学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的热情。公派留学人员代表纷纷畅谈学习体会，留学生代表、东京工业大学博士生王春表示，通过学习更明晰了新时代留学人员应该学习先辈精神，将自己的未来与党的事业和国家的发展联系在一起，为国家发展贡献智慧和力量。

中国驻乌克兰大使馆日前举行媒体见面会，中国驻乌大使范先荣就中国共产党建党百年成就经验等接受中乌媒体联合采访。范先荣表示，历经百年，中国共产党始终代表最广大人民的根本利益，并能够不断适应时代进行自我革新和自我净化，在中国共产党领导下，中国人民在实现中华民族伟大复兴中国梦的道路上不断迈进。中国愿与乌克兰朋友分享发展经验，为构建人类命运共同体共同奋斗。

（参与记者：杜白羽、田明、许凤、郭磊、卢怀谦、郭明芳、郑一晗、汪健、姜俏梅、李东旭）

《 人民日报 》（ 2021年06月27日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)