新华社北京6月26日电 在中国共产党百年华诞来临之际，多国政党政要和友好人士致电致函习近平总书记和中共中央，盛赞中国共产党百年来取得的巨大发展成就，认为中国共产党的成功经验值得世界各国政党学习借鉴，祝愿中国共产党再创新的百年辉煌。

加蓬总统邦戈代表加蓬政府和人民向习近平总书记致以热烈祝贺，表示加方视中国为优先合作伙伴和可信赖的朋友，愿同习近平总书记一道，在传统互信和相互理解基础上，进一步深化加中全面合作伙伴关系。

冈比亚总统巴罗表示，中国共产党领导中国人民取得了摆脱绝对贫困和发展经济的伟大成就，冈比亚政府对此表示由衷赞赏。中国的发展道路值得所有发展中国家借鉴。

利比亚总统委员会主席曼菲表示，坚信在习近平总书记的英明领导下，中国将实现更大进步与繁荣。期待与习近平总书记共同致力于发展和加强利中双边各领域关系，实现友好的两国人民的共同利益。

爱尔兰总理马丁表示，回首百年，在中国共产党领导下，中国发生了翻天覆地的变化，数以亿计中国人民如今已摆脱贫困。我们期待着同中方继续深化互惠关系，为促进世界和平与发展而共同努力。

汤加人民党主席、首相图伊奥内托阿代表汤加人民党向习近平总书记和中国共产党致以诚挚的祝贺，表示坚信中国共产党将继续带领中国和中国人民走向更加光明美好的未来，实现新的百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦。

巴西民主党领导人、国会主席帕谢科向中国共产党和中国人民致以诚挚祝贺，表示中国是巴西最重要的贸易伙伴，巴中关系对推动巴西经济社会发展具有重要作用，巴西国会将继续致力于推进巴中关系。

法国前总理德维尔潘表示，中国在稳定、发展、社会进步方面走过不同寻常的历程，如今成功实现数亿人脱贫的伟大壮举。法中两国和两国人民保持良好关系，双方应本着一贯友好、相互尊重的精神，继续推进对话与合作，共同应对世界和平与繁荣面对的重大挑战。

马来西亚民主进步党主席、总理对华事务特使张庆信表示，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，彰显了中国共产党的卓越领导力和强大治理能力，为世界各国政党和领导人实现本国人民脱贫愿望树立了典范。期待两国两党延续“遇山一起爬，遇沟一起跨”的兄弟情谊，更好造福两国人民，实现共同繁荣。

泰国前国会主席、泰中文化经济协会会长颇钦·蓬拉军表示，习近平总书记提出构建人类命运共同体倡议，倡导将“一带一路”建设成为和平之路，这是应对全球性挑战的应有之义。泰中两国人民血脉相通，情如兄弟姐妹，一直以来都是睦邻友好的亲密合作伙伴。愿泰中友谊地久天长，持续造福两国人民！

俄罗斯“公正俄罗斯—爱国者—为了真理”党主席米罗诺夫表示，作为世界上最大的执政党，中国共产党是真正的人民的政党，成功塑造了中华民族的现代面貌。当今中国为推动世界经济可持续发展、维护国际和平稳定作出巨大贡献。两党友好关系必将继续巩固、发展，造福两国和两国人民。

叙利亚复兴党副总书记希拉勒代表复兴党领导层向中国人民致以最诚挚的问候，表示在中国共产党的领导下，中国致力于构建以尊重国际法、维护国际和平与安全、尊重各国人民命运自决权为基础的世界秩序，堪称全世界所有和平爱好者的天然伙伴，相信中国共产党将引领中国取得更大进步和繁荣。

斯里兰卡—中国社会文化合作协会主席阿贝赛克拉表示，中国共产党是世界上最成功的政党，在服务人民、实现国家发展方面为各国政党树立了榜样。期待中国共产党为中国及全世界的繁荣作出更大贡献！

此外，发来贺电贺函的还有密克罗尼西亚联邦外交部长埃利伊萨，法国国民议会法中友好小组主席、共和国前进党亚洲事务负责人陈文雄，秘鲁“与你同行”党主席比奥莱塔，尼泊尔共产党（联合马列）中常委、蓝毗尼省首席部长博克瑞尔，韩国21世纪韩中交流协会会长金汉圭，缅甸光明基金会主席奈林，马尔代夫中国马尔代夫文化交流协会会长莫芮德，亚美尼亚和平委员会主席彼得罗相，伊朗中国工商会会长哈里里，印度尼西亚地方代表理事会副主席纳加穆丁等。

《 人民日报 》（ 2021年06月27日 03 版）

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