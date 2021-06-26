原标题：虐待囚犯、滥杀无辜！英军虚伪假面昭然若揭

近日，英国、美国等西方国家签署了由加拿大挑头发布的一份恶毒攻击新疆人权的声明。这些西方国家热衷扮演“人权教师爷”，对别国横加指责，却对自身存在的严重人权问题视而不见，将人权当作政治武器。

英国口口声声所谓“维护人权”，实则先后在伊拉克和阿富汗战争中肆意践踏生命，并试图掩盖大量战争罪行。大量证据显示，2003年以来，英军曾在伊拉克对很多伊拉克平民施以酷刑，造成众多无辜平民死亡。

据报道，2003年至2008年期间，数以千计的伊拉克平民遭到英国士兵的折磨。被拘禁者遭到殴打、脚踢、拳打、性侵犯，甚至杀戮。

曾被拘押的战俘哈立德这样描述他的遭遇：“我被强迫在阳光炙烤下长跪几个小时。如果移动位置或将头向前倾，士兵就会过来用力踢我，大喊‘闭嘴’。我被踢过很多次。其中一名士兵用力踢我的嘴巴，我被踢掉了三颗牙齿。”

而据英国《卫报》此前公布的一份报告揭示，英军也参与了不少美军在伊拉克秘密营地的虐囚行为。一个曾经在纳马（Nama）营地服役的英国军人回忆起，看到一名男子的假肢被拔下，头部遭到殴打。还有人描述被拘禁者经常被蒙上头巾并受到电击。

据报道，在秘密营地和监狱的扶手周围张贴着告示牌，上面写的是：不流血，不犯规。只要审讯人员不让犯人流血，就不会受到纪律处分。

曾在英国特种部队服役的本·格里芬希望把英军在纳马营地等伊拉克战争中的所作所为公之于众，可是真相却并不那么容易大白于天下。

前英国特种部队士兵 本·格里芬：我确实非常了解报告中提的那些任务和活动，但不幸的是2008年国防部以高等法院的禁令，要求我不准谈论这件事。

就这样，本·格里芬的嘴，被英国国防部“堵”上了。而对于本·格里芬提出的诉求，在英国国防部那里就像从来没有发生过一样。

英国国防部这样回复：“我们对我们的记录进行了检索，迄今为止还没有发现英国服务人员就美国人员在纳马营地对其指挥系统的被拘禁者的待遇提出任何投诉的记录，任何进一步侵犯人权的证据都应提交有关当局调查。”

英国公益律师 菲尔·辛纳（Phil Shiner）：酷刑、虐囚、杀戮等都是战争罪，这不仅仅是士兵在犯罪，而是一直到顶端。这就是为什么系统性犯罪问题，需要在公众中得到适当的探讨，那些处于最高指挥系统里的人，政治家、高级公务员、军队高层，他们也需要被问责的原因。

前英国特种部队士兵 本·格里芬：对英国军队和英国士兵抱有理想化看法的英国公众，应该知道在伊拉克发生的真相。这些人是罪犯，是罪犯，应该被打击，应该被追责，直到真相大白。

不仅是在伊拉克，在阿富汗，英军手上同样血债累累。从2010年开始，美英联军主导的阿富汗战争进行到白热化阶段，当联军遭遇到袭击时，英军特种部队就会以反恐为名，对无辜平民进行报复性杀戮。早前，英国媒体深入阿富汗采访，从一些受害人那里获得了一些一手资料，我们来看一看。

2012年10月，阿富汗南部一个名叫LOY BAGH的小村庄里，两个家庭的四名男孩在自己的家里聚会时，被实施夜袭行动的英军航空特种兵爆头杀害。

被害者法则尔和纳伊克的哥哥 萨尔坦·默罕默德：我后来进入房间时，到处可见碎裂的牙齿，模糊的血肉，房间里到处都是血。

在事后的调查中，英国政府说，最年轻的两个被怀疑是塔利班武装分子，稍微年长的两个被怀疑是塔利班指挥官。但要知道，这四个在英军口中的武装分子年龄分别只有12岁、14岁、17岁和20岁。遇害前，他们正在一起喝茶。一个英国士兵闯入后将他们逐个射杀。

社区长老 扎伊夫·拉佐伊：他们只是小孩子，怎么可能是塔利班指挥官，那是不可能的。没有什么理由可以解释这些孩子的遇害，他们完全是无辜的，他们非常年轻，还在上学。

这起案件只是英军在阿富汗战场犯下的数以千计的战争罪行中的一桩。2014年，英国国防部根据英军内部的不断举报，被迫采取调查行动。据不完全统计，英国航空特种兵部队（SAS）仅2011年3个月内就实施11次夜袭，涉嫌杀害33名平民。英国航空特种兵部队在阿富汗期间多次以反恐为名夜袭村庄、屠杀村民充作“反恐战绩”，相关战争罪行指控多达3400多起，90%得不到调查，英国国防部的调查在2019年底完全停止。尽管英军调查人员认为其中的一些案件是赤裸裸的战争犯罪和谋杀，证据确凿，却没有一人遭到起诉。

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