原标题：通讯：中国疫苗助力巴基斯坦构筑免疫屏障

新华社伊斯兰堡6月26日电 （新华社记者李浩 米斯巴）45岁的加赞法尔·马利克来自巴基斯坦东部旁遮普省，他最近完成了第二剂中国国药新冠疫苗的接种，并且拿到巴政府颁发的新冠疫苗接种证书，但他心里却五味杂陈。

“我的妻子和母亲也接种了中国国药疫苗，这让我们感到安心，也很高兴，但也让我们越发思念3个月前因感染新冠病毒不幸离世的我的父亲。”他对新华社记者说。

马利克70岁的父亲也申请了疫苗接种，但最终没能等到接种那一天。“父亲的很多老伙计都及时接种了中国国药疫苗，得到了很好的保护。我总是在想，如果我父亲也接种了疫苗，他现在还会在我们身边。”他说。

马利克说，他一直在建议所有的朋友应尽快接种疫苗以保护自己和家人，因为他坚信疫苗是战胜疫情最有力的武器。

2月初，在收到中国政府援助的一批国药疫苗后，巴基斯坦启动全国新冠疫苗接种行动。巴基斯坦是中国政府对外援助疫苗的首个受援国，巴军队也是第一个接受中国军队疫苗援助的外国军队。除中国政府和军队援助的疫苗外，巴基斯坦还从中国采购了多批国药、科兴和康希诺疫苗。

5月下旬以来，巴基斯坦单日新增新冠确诊病例数和检测阳性率均呈显著下降趋势，第三波疫情得到有效遏制。分析人士认为，这得益于政府不断推进疫苗接种并敦促民众严格遵守防疫措施。

记者6月24日从巴应对新冠疫情国家指挥和行动中心了解到，在巴基斯坦已收到的所有新冠疫苗中，逾九成是中国疫苗。该中心25日发布数据显示，巴新冠疫苗接种累计超过1410万剂次。

巴规划、发展与特别项目部长，应对新冠疫情国家指挥和行动中心负责人奥马尔对新华社记者表示，在巴基斯坦急需新冠疫苗时，中国提供了宝贵的援助。

“中国是我们真正的朋友，总是在我们面临严峻挑战时伸出援手。中国援助的疫苗让我们得以启动接种。”奥马尔说，中国还通过技术转让帮助巴基斯坦实现对康希诺疫苗原液的本地灌装生产，这对巴方未来实现新冠疫苗的自给自足意义重大。他还介绍说，巴基斯坦开展的一项调查显示，由于质量好、有效率高，中国新冠疫苗更受巴民众青睐。

随着疫情形势的缓解和疫苗接种的推进，5月中旬以来，巴基斯坦政府已逐步放宽防疫限制措施，这让巴经济社会活动活力迸发。对首都伊斯兰堡一处大型水果市场的商贩拉纳·穆赫塔尔来说，他熟悉的那个热闹的市场又回来了。

“为了防控疫情，市场在大约半年时间内要么关闭要么受到严格限制，这让我损失惨重，”穆赫塔尔说，“随着疫苗接种的开始，情况不断好转。许多人都接种了中国疫苗，我自己接种的是科兴疫苗。现在顾客越来越多，市场也越来越热闹。”

巴规划、发展与特别项目部经济政策顾问卡迈勒说，中国及时援助疫苗助力巴启动接种行动，让政府有信心在新增病例数呈下降趋势后放松限制措施，这推动了该国经济复苏。

巴负责国家卫生服务的总理特别助理苏丹对新华社记者说，当一些西方国家奉行“疫苗民族主义”时，中国通过提供疫苗为巴基斯坦等发展中国家抗击疫情提供了大力支持。“这彰显了中国政府的一种理念，那就是为全球利益着想。”

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