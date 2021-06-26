新华社华盛顿6月25日电（记者刘品然）美国总统拜登25日在白宫与到访的阿富汗总统加尼、阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉举行会晤，讨论双边关系和阿富汗局势。

拜登当天下午在会晤开始时说，驻阿美军撤出后，美国不会停止对阿富汗在政治、经济和安全上的支持。他同时表示，阿富汗人将决定阿富汗的未来，无意义的暴力行为必须停止。

加尼表示，阿美关系正进入新阶段，他尊重并支持拜登的撤军决定。他还说，阿安全部队当天已从塔利班手中夺回6个地区。

白宫随后在一份声明中表示，美国将向阿富汗提供包括300万剂新冠疫苗在内的医疗卫生、人道主义、发展和安全援助，拜登已要求国会在2022财年为阿安全部队提供33亿美元的资金支持。声明还说，美方继续敦促阿富汗各方尽快且有意义地参与和平谈判，以实现公正和持久的和解。

近来，阿富汗国内袭击事件不断，安全形势日趋恶化。联合国秘书长阿富汗问题特别代表德博拉·莱昂斯22日表示，塔利班自5月初以来已占领阿富汗370个地区中的50多个。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。美中央司令部本月8日表示，撤军计划已完成过半。五角大楼21日表示，美军将视情况灵活调整撤军进度，但9月完成撤军的目标不变。

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