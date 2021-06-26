人民网联合国6月25日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽25日在安理会叙利亚政治问题公开会上发言呼吁，国际社会应推进叙利亚政治进程，有关国家应恢复对叙利亚的经济和发展援助，避免同政治进程挂钩。

耿爽指出，叙利亚问题归根结底要通过政治方式来解决。正是由于政治轨道缺乏进展，国际社会才会在人道轨道疲于奔命。中方支持“叙人主导、叙人所有”的政治进程，希望第六轮宪法委员会工作在保持独立、不受外来干涉的情况下尽早启动。

耿爽说，与此同时，必须承认制宪和选举本身不足以解决叙利亚问题。政治轨道要想取得进展，有赖于叙各方和对叙局势有影响的各方建立互信，在此基础上就叙人民共同关心的问题形成共识，并通过分步、对等的方式予以落实。在此过程中，叙利亚主权和领土完整以及叙人民的主导地位必须得到充分尊重，对叙利亚的单边制裁必须停止，在叙利亚搞政权更迭的想法必须彻底放弃。叙跨境人道救援机制授权即将到期。安理会就延期决议草案充分交换意见，深入全面协商，努力争取共识，避免“摊牌”局面，将有利于各方增进互信，为推进政治进程创造良好条件。

耿爽强调，推进叙利亚政治进程，必须保障良好的安全环境。中方敦促有关各方落实秘书长全球停火倡议，尽早结束对叙外部占领，呼吁国际社会根据国际法和安理会决议加强反恐合作，共同打击叙利亚境内的恐怖势力。

耿爽表示，当前叙利亚经济面临严重困难，国际社会如不及时施以援手，人道后果不堪设想。不能一边声称要解决问题，一边放任问题变得更加严重。中方呼吁有关国家恢复对叙利亚的经济和发展援助，避免同政治进程挂钩。

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