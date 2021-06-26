人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

耿爽就福岛核污染水问题驳斥日方错误言论

2021年06月26日13:37 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网联合国6月25日电 （记者李晓宏）当地时间25日，中国常驻联合国副代表耿爽在《联合国海洋法公约》第31次缔约国会上就福岛核污染水问题的答辩发言中，驳斥日方错误言论，敦促日方撤销错误决定，在同包括周边邻国在内的各利益攸关方及有关国际机构协商并达成共识前，不得擅自启动排海。

耿爽说，日本代表刚才发言时就福岛核污染水问题发表错误言论，试图强调经处理的核污染水排海无害、日方已做到公开透明、有关做法已得到国际原子能机构认可，这些与事实完全不符，纯属有意误导。

耿爽指出，福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，其污染水来自于流经熔融损毁反应堆堆芯的冷却水、地下水和雨水等，含有大量核裂变产生的放射性核素。这些核素在自然界中原本不存在，在国际上没有排放先例，对海洋环境、食品安全及公众健康带来的影响不容忽视。如果福岛核污染水真如日方所言经过处理后毫无危害，日方为何不将其留在本国自用，而非要将其排放入海呢？

耿爽强调，日方并非像它自称的那样行事透明。在公布排海决定前，日方未与周边国家等利益攸关方充分协商。日方公布排海决定后，包括中国在内的环太平洋国家以及太平洋岛国论坛等组织均对日方向海洋排放核污染水的决定表达关切，日方迄未作出认真回应、迄未解决各方关切。

耿爽强调，国际原子能机构从来没有核可或认可日方向海洋排放核污染水的决定。目前，国际原子能机构正在筹建相关技术工作组，并已确认将邀请中国、韩国专家参与。中方将全力支持相关工作，推动日方回应利益攸关方和国际社会的关切。日方应切实拿出诚意，本着对国际公共利益高度负责的态度，以公开、透明、科学的方式，审慎处理有关问题。

耿爽表示，福岛核电站事故核污染水处置问题不只是日本国内问题，有关做法将对国际公共健康安全和周边国家人民切身利益产生严重影响。中方强烈敦促日方撤销错误决定，在同包括周边邻国在内的各利益攸关方及有关国际机构协商并达成共识前，不得擅自启动排海。  

(责编：高歌、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部