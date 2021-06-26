人民网华盛顿6月25日电 （记者李志伟）25日，美国国家情报总监办公室向美国国会提交了一份非机密的“无法辨识的空中现象”（UAF）报告。报告对过去十多年的144起不明飞行物（UFO）目击事件进行了分析。报告称，目击事件数量太少，且缺乏高质量信息，调查人员无法确定这些事件的性质，并得出确定的结论。然而，这份报告强调“无法辨识的空中现象”影响到飞行安全，并可能对美国国家安全构成挑战，将进一步收集数据。

去年，美国国会要求美国国防部用6个月的时间编写“无法辨识的空中现象”报告。“无法辨识的空中现象”工作组于2020年8月成立，其任务是“检测、分析和登记这些可能对美国国家安全构成威胁的不明空中现象”。6月25日是该报告提交的截止日期。此前，6月2日，该部门已向参议院提交了该报告的机密版本。

报告对2004年至2021年3月之间报告的144起目击事件进行了情报评估。在分析“无法辨识的空中现象”潜在威胁的同时，报告为美军和美国政府人员在遇到这些现象时提供手段，发展相应的程序、政策、技术和培训，加强对这一威胁认知的情报能力。

这份报告称，由于缺少高质量的事件报告，调查人员对于“无法辨识的空中现象”的性质、意图“无法给出明确的结论”。在有限的目击事件中，“无法辨识的空中现象”显示出了非正常的飞行特征。这些观察到的现象可能是传感器错误、电子欺骗或观察者的错觉，“需要更多严格的分析”。

报告称，“无法辨识的空中现象”有五种可能的解释：空中杂波、自然大气现象、美国政府或美国企业发展项目、外国对手的系统以及其他杂项。然而，调查人员仅对一起事件的原因有高度信心，确定是一个漏气气球，将之归类为空中杂波。而由于缺乏足够的信息，无法将其余事件的原因进行归类。

报告称，一些“无法辨识的空中现象”似乎展示“先进技术”。在18起目击事件中，观察者报告了不寻常的运动模式或飞行特征。调查人员称需要更多的分析来确定这些目击事件是否展示了“突破性”技术。

不过，这份报告把重心放到了国家安全领域。报告称，不明飞行现象显然影响到了飞行安全，可能对美国国家安全构成挑战。美国有线电视新闻网（CNN）报道称，对于美国议员、情报和军事人员来说，“这些事件更令人担忧的不是外星生命访问地球，而是俄罗斯或中国等外国对手可能部署某种下一代技术”。

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