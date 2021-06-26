人民网阿布贾6月25日电 （记者姜宣） 23日，尼日利亚非中媒体中心主任伊梅乌在尼主流媒体《国民报》发表题为《中国共产党领导下的中国100年》的评论文章，认为中国共产党领导中国在革命和建设中不断探索，锐意开拓创新，积累了丰富的治国理政经验，带领中国人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，并对世界和平与人类进步作出巨大贡献。

文章说，中国共产党自诞生之日便致力于民族伟大复兴。它在革命过程中付出巨大代价和牺牲，用生命和热血铸就伟大的长征精神，建立了革命圣地延安，保住了红色中国的火种。1949年新中国成立后，长征精神和革命意志得以继承与发扬，为中国共产党长期执政提供不竭动力。中国共产党坚持以人民为中心，注重理论联系实际，目前党员人数达9000多万。

文章说，中国共产党领导中国取得举世瞩目成就。中国连续多年稳居世界第二大经济体。2020年，中国上榜世界500强企业的总数蝉联冠军，GDP总量突破100万亿元人民币大关。中国让近8亿人摆脱了贫困，对全球减贫贡献卓越。面对新冠肺炎疫情，中国共产党秉持长征精神，采取科学防控，有效遏制疫情蔓延，成功研发疫苗并助力世界抗疫。中国是联合国安理会常任理事国并参与诸多国际组织工作，也是“一带一路”、中非合作论坛、上海合作组织等倡议和机制的发起者，从未像某超级大国那样在外交上无理取闹、扰乱世界和平，而是通过积极参加联合国维和行动等成为世界和平的贡献者。相信中国共产党未来在领导国家建设、促进人类发展上会取得更多成就。

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