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美国政府拟发布UFO报告

2021年06月26日08:59 | 来源：新华网
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　　美国政府拟于25日发布报告，公开美国就不明飞行物（UFO）掌握的信息。这份报告主要依据美国军方飞行员观察到的不明航空现象撰写，但对于这些现象的起源没有结论。

　　据路透社报道，美国国家情报总监办公室将向美国国会提交这份报告。报告部分内容来自美国国防部，由2020年8月成立的一支由海军主导的特别工作组撰写。美国政府这次发布报告，用不明航空现象（UAP）取代先前不明飞行物（UFO）的提法。

　　美国国防部近年来曾发布一些涉及神秘飞行器的视频，或证实一些海军飞行员所拍摄到的这类视频的真实性。这些神秘飞行器似乎以超出现有航空技术的速度和操作性飞行。在准备发布这份报告之前，美国国防部官员明确表示，他们严肃对待这些不明航空现象，但避谈这些现象是否与外星人有关。

　　美联社报道认为，即将发布的报告不会揭示不明航空现象与外星人之间存在关联。报道引用知晓报告内容的两名官员的话说，在美国报告或拍摄到的不明航空现象，均未发现有地外联系。这两名官员说，报告不排除这些事件与外国有关。

　　美国《纽约时报》本月3日报道，美国情报官员未发现有证据显示，海军飞行员目击到的不明航空现象是外星人飞行器，但无法解释这些飞行器不寻常的移动方式，也不能完全断言这些现象与外星人无关。

　　报道援引熟悉报告内容的多名匿名官员消息说，过去20年里美国报告的120多起不明航空现象中，大部分与美国军方或政府掌握的其他先进技术无关。

　　美联社报道认为，报告全文将更全面展示美国政府就不明航空现象所了解的情况。路透社认为，不同于美国军方过去几十年来对观察到不明飞行物情况持回避或否定态度，此次发布这份报告对美国军方而言更像一个转折点。由于官方信息欠缺，不明飞行物曾长期被解读为外星人飞船，滋生阴谋论。

　　据路透社报道，尽管对不明飞行物的存在公开持否认态度，美国空军早年一个调查项目曾记录超过1.2万起不明飞行物目击事件。1969年项目结束之前，相关调查确认其中701起报告事件为不明飞行物。

　　公众对不明飞行物的关注最早始于1947年。当年，美国一架小型飞机飞行员报告，看见华盛顿州雷尼尔山上空有9个“碟子样”的物体以超音速飞行。因为他的描述，不明飞行物又得名“飞碟”。同一年，美国军方说，在新墨西哥州发现的残骸为坠落的气象气球。美国空军1997年说，当年在事故现场发现的所谓“遗体”是跳伞实验使用的人体模型。（袁原）（新华社专特稿）

(责编：高歌、徐祥丽)

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