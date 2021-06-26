英国政府24日宣布，打算进一步放宽为防控新冠疫情出台的旅行限制，允许完成新冠疫苗接种的本国公民前往最高风险地区以外的国家和地区旅行，回国后可以免隔离。

英国交通部说，预计今年夏季晚些时候分阶段实施相关新政策。

“鉴于疫苗接种计划成功实施，对完全接种疫苗的英国居民而言，我们打算允许他们在夏季晚些时候前往‘琥珀色’清单所列国家和地区旅行后回国免隔离，”英国交通大臣格兰特·沙普斯24日在社交媒体推特上说，“我们将在下月发布更多细节。”

英国政府同一天宣布，自6月30日起，英国将马耳他、西班牙巴利阿里群岛等17个国家和地区列入“绿色”安全旅游目的地清单，而厄立特里亚、海地、多米尼加共和国、蒙古国、突尼斯和乌干达将被列入英国最严格限制旅行前往的“红色”清单。

就英国人出入境，英国政府正在推行“红绿灯系统”：本国公民从划为“绿色”的国家和地区入境英国后免隔离，仍需在行前和抵英后接受新冠病毒检测；从“琥珀色”国家和地区入境英国后须在家中或酒店自我隔离并接受病毒检测；从“红色”国家和地区入境后须在指定酒店隔离并接受病毒检测。

“琥珀色”清单目前覆盖全球大部分地区，包括美国和欧洲联盟大多数国家。

按路透社说法，随着7月和8月假期高峰临近，英国政府面临来自航空公司和旅游业企业要求放宽旅行限制的压力。

英国航空公司等企业对政府打算放宽旅行限制表示欢迎。

“我们不能再错过一个夏季了，”英国航空公司董事长兼首席执行官肖恩·多伊尔在一份声明中说，“就业岌岌可危，英国人与家人分离，我们不能让疫苗项目的成功白白浪费。”

英国首相鲍里斯·约翰逊说，有机会对完成疫苗接种的英国人“开放今夏旅游”。

英国上月起逐步恢复出入英国的国际旅行，目前只有十余个国家和地区被纳入入境英国免隔离目的地“绿色”清单。美联社报道，英国迄今近61%的成年人完成新冠疫苗接种，83%的成年人至少接种了一剂疫苗。

由于高传染性的新冠变异病毒“德尔塔”毒株继续蔓延，英国新增确诊病例数近日持续攀升。法新社24日报道，英国单日新增新冠确诊病例连续两天超过1.6万例。

德国总理安格拉·默克尔和法国总统埃马纽埃尔·马克龙24日呼吁欧盟其他国家领导人对从英国出发的旅行采取相应规定，以防止“德尔塔”毒株在欧盟国家蔓延。（刘曦）（新华社专特稿）

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