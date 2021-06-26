新华社华盛顿6月25日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国明尼苏达州亨内平县法官彼得·卡希尔25日宣布，被控杀害非洲裔男子乔治·弗洛伊德的前白人警察德雷克·肖万获刑270个月，即22年零6个月。

卡希尔当天在宣布针对肖万的量刑时说，法庭是基于事实，而非感情或同情心做出量刑决定，但也认识到该案给所有家庭，尤其是弗洛伊德家人带来的巨大痛苦。由于肖万在弗洛伊德案审理期间已处于被监禁状态，法庭将199天纳入肖万已服刑时间。

量刑宣布后，弗洛伊德家人及其代理律师发表声明说，对肖万的量刑让弗洛伊德家人和作为警察暴力执法受害者的非洲裔美国人“离治愈更近了一步”。美国总统拜登当天表示，量刑“看上去是适当的”。

检方在本月2日提交的量刑备忘录中曾建议对肖万的量刑为30年，理由是肖万的行为给弗洛伊德及其家人以及相关社区带来了重大影响。肖万的律师在同日提交的备忘录中认为，法庭应给予肖万缓刑或从轻量刑，因为陪审团忽略了肖万鲜有犯罪记录且适用缓刑、外界因素对该案审理构成影响等情况，并且肖万是基于自身从警经历和所接受培训而犯错，并非故意。

2020年5月25日，46岁的弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市街头遭肖万跪压颈部9分29秒后死亡。现场视频上传网络后，全美各地发生长时间、大规模的反对警察暴力执法和抗议种族歧视浪潮。肖万和在场的另外3名警察随后被解职并被起诉。今年4月20日，该案在明尼阿波利斯市宣判，陪审团裁定肖万被控的二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人罪名全部成立。

今年5月7日，美国一联邦大陪审团起诉肖万及另外3名弗洛伊德案涉案前警察，指控他们“以法律的名义”，故意剥夺宪法赋予弗洛伊德的公民权利并导致其死亡。因此，肖万因弗洛伊德案所面临的法律程序尚未终结。

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