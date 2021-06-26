新华社香港6月25日电 针对有记者询问就白宫网站发表关于《苹果日报》的声明的立场，外交部驻港特派员公署发言人25日表示，该声明无视国际法和国际关系基本准则，无理指责中国中央政府和香港特区政府打压“媒体自由”，无端攻击香港国安法、抹黑“一国两制”在港成功实践，我们对此深感震惊和遗憾，表示强烈不满和坚决反对。

发言人表示，香港回归祖国以后，广大香港市民才享有真正的民主权利和自由。香港国安法遵循保障人权等重要法治原则，针对的是香港维护国家安全最紧迫、最突出的风险点，打击的是一小撮从事危害国家安全活动的违法犯罪分子，不仅没有损害港人享有的广泛权利和自由，而且让这些权利和自由在安全、稳定、法治的环境下得到更好保障。

发言人指出，香港是法治社会，有法必依，违法必究。香港当前面临的突出问题是要不要维护国家安全、要不要捍卫法治秩序、要不要依法惩治犯罪的问题，与所谓的新闻自由毫无关系。《苹果日报》是制假造假的大窝点、煽动祸中乱港的大毒源，广大香港市民看得清清楚楚，美方也心知肚明。新闻自由不是违法犯罪的挡箭牌，更不是反中乱港活动的保护伞。仅以涉案单位是个别新闻机构、涉案者是个别新闻机构负责人，就认为是打击新闻自由，这不是装糊涂，就是别有用心，恶意颠倒黑白、混淆是非。

发言人表示，美方动辄把新闻自由挂在嘴边，自己却劣迹斑斑，频繁采取拒绝记者参加政府公开活动、强行关闭新闻网站、粗暴打压别国媒体的行径，充分暴露出其所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的双重标准和霸权行径。

发言人强调，中方是“一国两制”事业的创立者、领导者、践行者和维护者。没有谁比我们更懂得“一国两制”的价值、更坚守“一国两制”的初心、更关心香港同胞的福祉。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。我们敦促美方尊重事实和法治，停止歪曲“一国两制”，停止诋毁中央政府对港政策，停止损害香港法治，停止以新闻自由为幌子干预香港事务和中国内政。

《 人民日报 》（ 2021年06月26日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)