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“纪念新中国恢复联合国合法席位50周年”蓝厅论坛举行

王毅出席并发表主旨演讲

2021年06月26日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月25日电 （记者朱玥颖、刘慧）“纪念新中国恢复联合国合法席位50周年”蓝厅论坛25日在外交部举行，国务委员兼外长王毅出席并发表主旨演讲。

　　王毅说，1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒多数的票数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。这是新中国外交的胜利，是世界公道正义的胜利，也是《联合国宪章》宗旨和原则的胜利，使世界和平与发展的力量得到空前壮大。

　　王毅强调，中国始终秉持《联合国宪章》宗旨和原则，大力弘扬多边主义精神和理念，为实现联合国理想、促进联合国发展壮大和人类发展进步作出了不懈努力和重大贡献。站在新的历史起点上，中国将继续全力参与联合国事务，全力捍卫联合国的地位，全力促进《联合国宪章》的宗旨和原则，高举真正的多边主义旗帜，和世界各国一道，为促进全人类和平与发展砥砺前行，不懈奋斗。

　　此次蓝厅论坛由中国公共外交协会举办，其间发布了“中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年”主题标识。联合国等国际组织驻华代表、部分国家驻华使节、参与中国同联合国合作的相关部门和社会组织代表、专家学者等出席论坛。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月26日 04 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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