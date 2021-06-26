新华社北京6月25日电 在中国共产党百年华诞来临之际，多国政党政要和友好人士致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党成立100周年，并高度评价中国共产党取得的辉煌成就和为世界和平发展作出的重大贡献。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫向习近平总书记和中国共产党致以热烈祝贺，表示中国共产党成立以来，走过波澜壮阔的历史征程，取得令世界瞩目的发展成就。中共十八大以来的实践再次证明，中国特色社会主义道路是中国唯一正确的发展方向。

泰国总理巴育向中国共产党和中国人民致以衷心祝贺，表示中国共产党始终是中国成功应对国内外挑战的中流砥柱，特别在消除绝对贫困、应对新冠肺炎疫情等方面，不仅赢得中国人民高度信任，也得到国际社会广泛赞誉。相信在中国共产党坚强有力领导下，中国将继续繁荣进步，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫表示，中国共产党在领导中国国家发展和提高人民福祉方面取得惊人成就。在习近平总书记和中国共产党领导下，中国跻身世界强国之列，国际威望持续提升，习近平总书记提出的人类命运共同体理念为建设自由、公正、美好的世界带来了希望。

哈萨克斯坦人民党主席、议会下院党团主席科努罗夫向习近平总书记和中国人民致以热烈祝贺，表示中国共产党不忘初心、牢记使命，领导中国人民走出一条符合中国国情的发展道路，中国实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。中国共产党为世界各国政党树立了可资借鉴的光辉典范。

捷克捷摩共主席、众议院第一副议长菲利普表示，中国共产党领导中国人民将全社会的共同利益置于各阶层利益之上，实现社会全面蓬勃发展，这为其他渴望建立公平社会的国家带来重要启发。中国共产党推动构建人类命运共同体，践行可持续发展理念，为解决国际社会面临的挑战作出积极贡献。

巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）主席夏巴兹表示，中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心，带领中国人民创造了中国奇迹。中国共产党在国际舞台上始终代表着理性的声音和稳定的力量，习近平总书记提出的人类命运共同体理念促进了世界和平与发展。

埃及社会主义党总书记沙班表示，中国共产党领导中国在极短时间内发展成为团结一致、令人敬重的国家，赢得了全世界人民的钦佩与崇敬。

社会党国际拉美和加勒比委员会主席、多米尼加革命党主席巴尔加斯表示，一百年来，中国共产党始终是为人民奉献和牺牲的光辉典范，也是人类建设均衡国际秩序、文明和平共处的重要力量。

摩尔多瓦共产党人党主席、前总统沃罗宁表示，在应对当今世界面临的诸多挑战时，以习近平同志为核心的中共中央推动构建人类命运共同体，向全人类传递和平而非战争、团结而非敌对、向前发展而非倒退的理念。

日本众议院前议长河野洋平表示，中国共产党团结带领中国人民建立和完善社会主义制度，取得令人瞩目的辉煌成就。期待中国共产党推动中国实现更大发展，为维护世界和平发展作出更多贡献。

此外，发来贺电或贺函的还有巴布亚新几内亚人民全国代表大会党领袖、政府前总理奥尼尔，刚果劳动党政治局委员奥瓦萨，巴西社会自由党主席比瓦尔，秘鲁共产党（团结）总书记比利亚努埃瓦，巴拿马民主广泛阵线主席塞瓦马诺斯，亚美尼亚共产党中央委员会代理第一书记卡扎良，芬兰共产党主席瓦萨宁，瓦努阿图绿党联盟主席卡凯塞斯，日本霞山会理事长小野邦久，非洲新希望基金会执行主席麦克劳德等。

《 人民日报 》（ 2021年06月26日 03 版）

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