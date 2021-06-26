新华社北京6月25日电 2021年6月25日，国务委员兼外长王毅应约同埃及外长舒凯里通电话。

王毅表示，近年来，在习近平主席和塞西总统引领和推动下，两国全面战略伙伴关系提质升级，目前正处于最好时期。日前塞西总统专门录制视频，祝贺中国共产党成立100周年，中方对此表示感谢。

王毅表示，中埃双方一贯在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。中方赞赏埃方日前在联合国人权理事会第47次会议上联署挺华共同发言。双方还就国际和地区问题保持密切协调，维护广大发展中国家共同利益。

王毅表示，面对疫情冲击，中方始终优先考虑埃方需求，尽力提供疫苗支持。科兴公司在埃生产线即将投产运行，这是中国首次同非洲国家开展疫苗生产合作，希望顺利向前推进。

舒凯里再次代表埃及政府和人民热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示埃中关系历史悠久、源远流长，拥有广泛共同利益。双方在各类重大问题上相互坚定支持，是埃中强有力关系的生动体现。埃方高度重视发展对华关系，希进一步加强双边各领域友好合作，深化共建“一带一路”，为两国全面战略伙伴关系注入更多活力。

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