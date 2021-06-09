人民网北京6月9日电 9日，国家国际发展合作署举行对外援助国际传播能力建设座谈会。罗照辉署长出席并讲话，张茂于、周柳军、邓波清副署长等出席。

罗照辉表示，5月31日，习近平总书记在中央政治局第三十次集体学习时强调，讲好中国故事，传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国，是加强我国国际传播能力建设的重要任务。习近平总书记明确提出，要着力提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力。我国对外援助已有70年的光辉历史，今年适逢中国共产党百年华诞，中国对外援助充分体现了我们党为全人类进步而奋斗的初心使命，体现了我国坚持正确义利观、推动构建人类命运共同体的责任担当。做好新时代中国对外援助的国际传播工作，讲好中国援外故事，是落实习近平总书记重要指示精神的必然要求，也是对外援助工作的重要组成部分。

罗照辉强调，加强中国对外援助和援外国际传播能力建设，既要做好，又要说好。70年援外我们做了很多事情，当然也需要与时俱进，在“说”这方面还要大力加强。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，坚持党的集中统一领导，高举人类命运共同体大旗，加快构建对外援助的中国话语和中国叙事体系，加快构建多主体、立体式的援外国际传播工作架构；要广泛宣介关于全球发展合作的中国主张、中国智慧、中国方案，通过真实、生动、感人的中国援外故事，说明中国为全球可持续发展作出的重要贡献；要掌握国际传播规律，提高传播艺术，采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式，全面提升对外援助国际传播效能。国合署愿认真听取各位专家学者和媒体人士的真知灼见，群策群力，共同推动援外国际传播不断迈上新台阶，开创新局面。