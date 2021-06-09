新华社北京6月9日电（记者王宾、许可）就英国学者马丁·雅克近日涉中国共产党表态，外交部发言人汪文斌9日说，现在世界上越来越多的人在关注和研究中国共产党。了解中国共产党并不难，中方欢迎各界朋友继续关注中国共产党，继续关注中国特色社会主义事业。

当日例行记者会上，有记者问：近日，英国学者马丁·雅克撰文表示，中国共产党无疑是过去100年中最成功的政党，其非凡成就在于找到一种将巨大改革能力与中国社会和文化深刻结合的方法。可以肯定的是，基于过往的成绩、治理能力和变革能力，中国共产党仍将是中国的领路人和设计者。发言人对此有何评论？

汪文斌说，现在世界上越来越多的人在关注和研究中国共产党，把研究中国共产党作为准确了解和认识当代中国的钥匙。

“中国共产党走过了百年历程，百年党史是了解中国共产党的最好教材。”他说。

汪文斌说，中国共产党是始终同人民同呼吸、共命运的政党。中国共产党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准。人民对美好生活的向往，就是中国共产党的奋斗目标。坚持一切为了人民、一切依靠人民的中国共产党，得到了中国人民最广泛的拥护和支持，从一个只有50几名党员的小党，发展成为拥有9100多万党员、在世界上人口最多的国家长期执政的大党。哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心的调查报告显示，中国共产党领导下的中国政府在中国民众中的满意度超过93%。

他说，中国共产党是勇于改革创新的政党。中国共产党坚持一切从实际出发，把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，坚定不移走自己的路。100年来，中国共产党没有简单套用马克思主义经典作家设想的模板，更没有照抄照搬其他国家社会主义实践的再版和国外现代化发展的翻版，而是坚持在实战中不断丰富和发展马克思主义，不断推进马克思主义中国化时代化大众化，团结带领中国人民完成新民主主义革命和社会主义革命，实行改革开放，建设中国特色社会主义，进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

他表示，中国共产党是为人类进步事业而奋斗的政党。中国共产党坚定维护中国主权、安全、发展利益，绝不会吞下损害国家利益的苦果，同时始终把为了人类作出新的更大贡献作为自己的使命，致力于为促进人类进步发挥大国担当。中国对世界经济增长贡献率超过30%，是联合国会费和维和预算第二大出资国、安理会常任理事国中派出维和人员最多的国家。中国的发展拓展了发展中国家走向现代化的路径。中国坚决反对霸权主义和强权政治，倡导国际关系民主化法治化，推动构建人类命运共同体，为减贫、应对气候变化等全球性问题提供了中国智慧、中国方案、中国力量，作出了中国贡献。

汪文斌说，马丁·雅克表示，在了解中国共产党这件事上，西方做得极其失败。其实，了解中国共产党并不难。只要不戴意识形态的有色眼镜，秉持平等和相互尊重的态度，就可以从历史和现实中准确了解真实的中国共产党，进而进一步了解真实的中国。“我们欢迎各界朋友继续关注中国共产党，继续关注中国特色社会主义事业。”

(责编：于洋、吴成良)