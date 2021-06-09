新华社北京6月9日电（记者许可、王宾）中国欧盟商会日前发布的一份报告显示，六成受访企业今年计划扩大在华业务。对此，外交部发言人汪文斌9日表示，有关数据充分体现中欧经贸合作的强劲韧性、旺盛活力和光明前景，中方将继续为包括欧盟国家在内的外国在华企业提供更好的营商环境。

在当日例行记者会上，有记者问：日前中国欧盟商会发布《2021年商业信心调查》报告，报告显示60%受访企业计划于2021年扩大在华业务，较去年上升近10个百分点。中方对此有何评论？

汪文斌说，报告指出“中国市场的韧性为欧洲企业在新冠大流行风暴中提供了急需的庇护”，73%的受访企业表示去年实现了盈利，另有14%的受访企业表示实现了收支平衡，约68%的受访企业对所在行业未来两年的商业前景持乐观态度。报告还指出，四分之一企业表示正在或即将加强在华供应链建设，约一半的受访企业表示他们在中国的利润率高于全球平均水平，这一比例远高于去年的水平。在新冠肺炎疫情仍持续蔓延、世界经济陷入严重衰退的背景下，报告有关数据充分体现中欧经贸合作的强劲韧性、旺盛活力和光明前景。

“一段时间以来，多个国际权威机构发布报告，认为中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，在全球主要经济体中率先实现经济正增长，为各国企业在华经营提供了有力保障。”汪文斌说，世界银行发布的最新一期报告将2021年中国经济增长预期上调至8.5%，再次证明国际社会对中国抗疫成果的肯定和对中国经济发展前景的坚定信心。

对于报告中提到欧洲在华企业的一些关切，汪文斌强调，当前中国正在积极构建新发展格局。中国推动建设更高水平开放型经济新体制，构建市场化、法治化、国际化的营商环境，将为包括欧洲国家在内的各国企业带来更广阔的发展机遇，为中欧经贸合作开辟新的空间。

“中方将继续为包括欧盟国家在内的外国在华企业提供更好的营商环境，同时希望包括欧方在内的有关各方也能够为中国企业赴海外投资和发展提供开放、透明、非歧视的营商环境。”汪文斌说。

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