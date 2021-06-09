新华社新德里6月9日电（记者胡晓明）在庆祝中国共产党建党百年之际，中国驻印度大使孙卫东日前同印度青年领袖联合会和印部分高校师生举行视频对话，讲述中国共产党和中国发展的故事。

孙卫东作了题为“读懂中国发展，坚定合作信念”的主旨讲话，与印青年代表进行了互动交流，希望他们探寻和发现真实、立体、全面的中国，不断加深对中国的认识和理解，为增进友好、促进合作，推动两国关系发展贡献更多智慧和力量。

孙卫东回顾了中国共产党领导中国人民从站起来、富起来到强起来的伟大历程，并围绕“和平、发展、合作”三个关键词，阐述了中国共产党的国际秩序观和全球治理观。他说，新冠疫情再次告诉我们，病毒面前，没有哪个国家或民族能置身事外，人类命运前所未有地紧密相连。中印抗疫合作就是例证。印度第二波疫情发生后，中国是最早向印度提出支持和帮助的国家之一，也是最早积极行动起来的国家之一，展示了负责任大国的担当。

印度青年领袖联合会主席苏万主持视频会，来自全印各地青年代表以及知名高校师生代表参加。苏万表示，中国共产党和中国人民的故事感人至深，中国的发展成就令人惊叹，中国经验和中国智慧值得学习借鉴。衷心感谢中国对印度抗疫提供的大力支持和帮助。他表示印中都是文明古国，印中友好符合两国根本利益和两国人民的期望。相信两国能够坚定发展睦邻友好，不断推进合作，实现共同发展。

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