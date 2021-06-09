新华社圣彼得堡6月9日电 题：俄罗斯主权财富基金增持人民币资产眼光长远

新华社记者鲁金博

俄罗斯财政部长西卢安诺夫日前表示，俄主权财富基金国家福利基金将清除美元资产，增加欧元、人民币和黄金持仓占比。俄分析人士认为，俄国家福利基金增持人民币资产的决定眼光长远，既反映了俄中日益紧密的经贸关系，也表明俄看好中国经济发展前景。

西卢安诺夫日前在圣彼得堡国际经济论坛上谈到俄国家福利基金的新结构时说：“美元资产为零，欧元40%，人民币30%，黄金20%，英镑和日元各5%。”目前，美元和欧元在俄国家福利基金中所占份额各为35%，人民币为15%，英镑为10%，日元为5%。据俄媒体报道，上述结构调整预计将在一个月内完成。

俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃利克说，中国经济在全球经济中发挥着越来越大的作用。俄国家福利基金增加人民币资产份额，首先反映了俄罗斯与中国愈加密切的经济贸易联系。

俄中双边贸易额已连年超过1000亿美元，2020年在新冠疫情影响下也保持了这一水平。据中方统计，今年1至4月中俄双边贸易额为402.1亿美元，首次在前4个月即突破400亿美元。预计2021年中俄贸易将继续保持增长势头，全年贸易规模有望再创新高。

中国连续多年稳居俄第一大贸易伙伴国地位，人民币在俄经济活动中的使用正逐步增加。俄央行和海关统计数据显示，人民币已成为俄中贸易主要结算货币之一，目前使用率超过17%。

由于看好中国经济前景及人民币国际地位，近年来俄逐步增持人民币资产。俄中央银行行长纳比乌琳娜日前表示，俄从2018年就开始加大对人民币资产的投资。俄央行数据显示，2020年人民币在俄外汇储备中占比上升至12.8%。

俄罗斯媒体报道，2020年，中国成为新冠疫情全球蔓延背景下唯一实现经济正增长的主要经济体，中国经济表现出强大韧性，全球经济力量中心正加快向东方转移。从经济增长角度看，以人民币为代表的亚洲货币比西方货币更具前景。

人民币的吸引力还体现在其可以满足投资者追求稳定、长期收益的需求。利索沃利克认为，人民币汇率的稳定性让投资人民币资产更有现实意义。

他预计，随着中国经济持续增长，人民币将成为最有前途的储备货币之一，越来越多的中央银行、主权财富基金等将增持人民币。

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