原标题：美国加州三十年控枪法或遭废除 枪支暴力阴影挥之不去

美国一名联邦地区法官4日作出裁决，推翻了加利福尼亚州一部施行超过30年的枪械管控法，这部法律禁止加州居民使用攻击性武器。

加州州长加文·纽瑟姆对这一裁决表示严厉谴责，称其“对公共安全和无辜人的生命构成了直接威胁。”加州总检察长邦塔表示，将对这一裁决提起上诉。

美国加州圣迭戈联邦地区法官罗杰·贝尼特斯裁定，加州禁止州内居民使用攻击性武器，剥夺宪法赋予美国公民的拥有枪支权利，因而将永久性废除这部法律。

加州总检察长罗布·邦塔表示反对。他在一份声明中表示，攻击性武器比一般枪支更具杀伤力，而且在导致多人死亡的案件和针对执法人员的枪击案中常见。

加州州长纽瑟姆则批评说，这一裁决“直接威胁公共安全和无辜人的生命”“是给那些因攻击性武器而失去亲人的家庭一记耳光”。纽瑟姆称，将不会对此做出让步，将继续推动普及常识性的涉枪械法律。

美国只有少数州禁止使用半自动步枪等攻击性武器，加州是其中之一。加州1989年起开始限制攻击性武器，相关法律随后多次修订。加州多个拥枪团体2019年8月递交诉状，要求废除禁止使用攻击性武器的法律。

而就在贝尼特斯宣布废除控枪法之时，加州还没有从几天前的枪击事件阴影中走出来。5月26日，在加州圣何塞市一处轻轨站场，一名工作人员开枪打死9名同事、致伤多人后自杀身亡。圣何塞市所在的圣克拉拉县治安官办公室说，调查人员在枪手家中发现12把枪、2.5万发子弹等武器。

美国今年枪支暴力致死人数已超8300人

美国枪支暴力问题顽疾难除。

据美国“枪支暴力档案”网站的最新统计数据显示，美国死于非自杀性枪支暴力的人数从2018年的14789人增至2020年的19400人，增幅超过三成。

今年以来，截至6月5日，美国因枪支暴力造成的非自杀性死亡人数达到8339人，已有246起大规模枪击事件，即导致4人或以上（不含枪手）死亡或受伤的枪击事件。

此外，今年因枪击事件造成美国未成年人死亡人数已接近650人。

枪支暴力阴影之下 少年儿童何去何从

美国枪支暴力泛滥已经是老生常谈。近期，美国枪击事件频发，与之相对应的则是美国枪支销售再创新高。

越来越多的枪支散落在各个居民区，导致青少年甚至儿童接触到枪支的概率大增。连续多起涉及未成年人的枪击事件，让美国加强枪支管控的呼声再次高涨。

今年以来，美国枪支销售再创新高，超过840万美国人首次购买了枪支。民间枪支数量巨大，同时法律监管松懈，让儿童在枪击事件中受到伤害屡见不鲜。

6月2日在佛罗里达州，一名12岁男孩和一名14岁女孩闯进一座无人的民宅，民宅内有一支AK-47步枪、一支霰弹枪和一支手枪，以及大量子弹。两名少年用这些枪支几次向警察开火。最终女孩在交火中受伤被擒，男孩也向警方投降。

两天后，一名5岁男孩在公寓内被另一名8岁男孩开枪打死。

5月，佛罗里达州一名3岁男童无意中在沙发垫子下发现一把枪，不慎开枪重伤2岁妹妹。4月，得克萨斯州一名3岁男孩在家中玩枪，不慎走火打死8个月大的弟弟。

据美国广播公司5日报道，全美超过400万的未成年人家里有上膛、且未上锁的枪支。到目前为止，今年已经发生了90多起儿童意外枪击事件，造成至少62人受伤，36人死亡。

美国枪支问题专家 考克斯：美国现在正处于历史上枪支暴力最严重的时刻之一。

枪支暴力猖獗，购枪人数上升，美国在这一恶性循环中越陷越深，而激烈的党争让控枪立法在美国国会寸步难行。然而，在枪支暴力阴影之下，脆弱的孩子们又将如何保护自己不受伤害，成为美国社会棘手的难题。

(责编：袁勃、牛镛)