原标题：美国再现警察暴力执法和亚裔遇袭事件 引起公众强烈愤怒

去年5月，美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市因遭遇警察暴力执法而窒息死亡。当地时间3日，明尼阿波利斯市警方在逮捕一名非洲裔嫌疑人时遭遇反抗，随即向其开枪并致其当场死亡。这一事件再次激起当地民众对警察暴力执法的愤怒。截至当地时间5日，当地民众已在枪击事发地连续两天举行抗议活动。

反对暴力执法 民众连续两天爆发抗议

当地时间5日，抗议民众聚集在32岁非洲裔男子温斯顿·史密斯被警方射杀的街区，通过点燃垃圾箱、在案发现场悬挂“警察杀人”等字眼的标语等方式与警方对峙，大批警力在现场驻守。当地警方表示，枪杀事件发生后，一些人蓄意破坏建筑物并发生多起盗窃事件，其中有9人因涉嫌制造暴乱、袭击、纵火和损坏财产而被捕。

这已经是当地连续第二天爆发抗议活动。当地时间3日下午，美国法警特遣队员在逮捕因持有枪支而被通缉的非洲裔嫌疑人温斯顿·史密斯时，因其坐在车内试图拔枪反抗，特遣队员向其开枪并致其当场死亡，车内另一名女子受轻伤。

据史密斯家人和朋友介绍，史密斯是三个孩子的父亲，他经常受到警方的骚扰。他们希望警方对此事件展开透明的调查，并希望能够有人公布案发时的视频。

自去年美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察跪颈致死后，明尼阿波利斯市一直处于紧张状态。今年4月，明尼阿波利斯附近的布鲁克林森特市非洲裔男子当特·赖特遭警察射杀身亡；时隔不到两个月，类似的悲剧又在明尼阿波利斯重演。

美国加州再现亚裔遭袭事件 警方介入调查

据美国媒体报道，近日，美国社交网络上流传着一段发生在加利福尼亚州洛杉矶的疑似仇恨犯罪的视频，至少有两名亚裔居民在乘坐地铁时遭到袭击。

视频显示，在地铁车厢内，袭击者从后方狠狠击打亚裔乘客，整个袭击过程有专人录像。视频中，至少有两名亚裔乘客遭袭。

洛杉矶县交通部门在一份声明中表示，对任何针对客户或员工的暴力行为采取零容忍政策，并强烈谴责以种族、宗教、性别或国籍为名的暴力犯罪。目前，相关人员正在调查该事件是否构成仇恨犯罪。

今年3月，加州部分地区兴起“掌掴亚裔挑战”，挑唆年轻人在公共区域随机攻击亚裔居民，引起公众强烈愤怒。

(责编：袁勃、牛镛)