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中国—东盟媒体合作论坛：讲好合作故事 共话发展蓝图

2021年06月02日23:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月2日电（记者王宾）2021中国—东盟媒体合作论坛2日以线上线下相结合方式举行。与会人士表示，中国和东盟国家媒体应发挥自身优势，讲好双方的合作故事，助力中国—东盟合作发展。

　　当日，来自中国和东盟10国的官员、专家学者和媒体、智库代表出席论坛，并围绕“三十而立——开启中国—东盟合作共赢新篇章”的主题展开研讨。中宣部副秘书长汤恒出席论坛并致辞。

　　今年是中国和东盟建立对话关系30周年。中国外文局局长杜占元表示，媒体领域的交流合作是中国—东盟关系的组成部分，在促进双边关系发展、增进文明交流互鉴方面扮演重要角色。双方媒体的交流合作具有广阔空间和巨大潜力，应进一步深化合作内容、拓展合作领域、创新合作模式，为维护中国和东盟关系的持续稳定发展、构建中国—东盟命运共同体贡献更多智慧与力量。

　　东盟秘书处副秘书长康富表示，尽管受到新冠肺炎疫情影响，东盟和中国强劲的伙伴关系并未受到阻隔。当下，双方在新媒体领域面临更多合作机遇，加强媒体合作将有助于双方在未来取得新的更大进步。

　　老挝驻华大使坎葆·恩塔万说，东盟和中国媒体作为双方主要信息沟通渠道和信息来源，在社会、经济、文化等各领域合作中发挥了重要作用。媒体应利用现有的有效机制，为东盟—中国的经济合作提供更大助力。

　　“中国—东盟关系已成为亚太区域合作中的成功典范。”中国—东盟中心秘书长陈德海表示，希望双方媒体进一步讲好中国—东盟合作共赢故事，助力中国—东盟政策沟通和发展规划对接，进一步深化拓展媒体合作。

　　本届论坛由中国外文局、中国—东盟中心主办，印度尼西亚驻华大使周浩黎、马来西亚驻华大使努西尔万、越南驻华大使范星梅出席。论坛上，参会嘉宾共同见证了《中国关键词：新时代外交篇》中英对照版图书发布。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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