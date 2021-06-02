人民网联合国6月1日电 （记者李晓宏）当地时间5月31日，在位于纽约曼哈顿中城的中国常驻联合国代表团驻地，常驻联合国代表张军召开记者会，总结5月轮值主席国的工作。

中国以负责任、建设性的态度，与安理会成员密切协作，认真履责，快速反应，推动安理会切实发挥重要作用——

31场安理会会议紧锣密鼓，平均每天举行一场，其中3场是外长级的高级别会议，数量之多创近期纪录；安理会通过年度工作报告、4份决议、2份主席声明、6份主席新闻谈话、2份简短媒体评论，平均每2天推出一个集体发声，为取得的积极成效写下注脚。

坚持真正的多边主义成为最大公约数

张军表示，中国担任安理会轮值主席，贯穿其中的主基调就是维护和践行真正的多边主义，这也是习近平主席构建人类命运共同体重要思想理念和中国外交政策的具体体现。

“眼下，国际环境发生新的变化。一方面，‘多边主义回来了’的声音与日俱增，现在各方都在强调支持多边主义；另外一方面，单边行径、霸权霸道并未消失，借多边主义之名拼凑小圈子、搞意识形态对抗的现象甚至有过之而无不及。”张军说，这种情势下，摆在联合国和国际社会面前的一个重要课题就是，什么是世界需要的真正的多边主义？

为此，在中国倡议下，5月7日，安理会举行了“维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”高级别会议，对于真正多边主义的正确方向作出回答。安理会15个成员外长或副外长出席，出席级别之高创疫情以来安理会纪录，表明安理会成员对维护多边主义的高度重视。

张军介绍，各方在发言中都强调了坚持多边主义的重要性，都以不同方式表达了捍卫《联合国宪章》宗旨和原则的必要性，重申了支持联合国在国际事务中发挥更大作用的紧迫性。“这些是各国发言中的最大公约数，也是这次会议达成的最大共识。”

团结抗疫，支持非洲疫后恢复和冲突后重建

作为安理会主席，中国从团结安理会成员共同应对当前世界面临的重大挑战出发设置议题。非洲国家的冲突占安理会一半以上的议程。关注非洲、支持非洲，促进非洲和平与发展，致力于解决非洲冲突中的根源问题，一直是中国外交的优先方向。

结合当前非洲抗击疫情和实现可持续发展的急切需要，中方倡议安理会5月19日举行“推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议。许多国家在发言中表示，将继续积极支持非洲抗疫，特别是帮助非洲平等获得疫苗，早日战胜疫情。中方推动会议通过了安理会关于疫后重建的第一份成果文件，王毅国务委员兼外长代表中方同非洲国家共同发起了“支持非洲发展伙伴倡议”。

“此次会议体现了中国继续致力于帮助非洲国家走出困境的决心。”肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中国愿意倾听非洲国家的心声，并以实际行动帮助非洲，助力非洲应对政治、经济和社会治理等领域的挑战。

“我们由衷感谢中国帮助非洲应对复杂挑战所发挥的独特作用。”埃塞俄比亚常驻联合国代表塞拉西发推文，称赞中国成功地履行了轮值主席职责。

推动政治解决热点问题和突发事件

5月，安理会议程上的很多热点问题正处于关键阶段，同时也发生不少突发事件。巴以冲突再次成为世界焦点。中国作为安理会主席，会同挪威、突尼斯等成员密切协作，推动安理会在10天内4次开会紧急审议巴以局势，促使紧张态势降温。巴以停火后，又促使安理会发表了自2014年以来关于巴以问题的第一份主席新闻谈话，全力推动有关问题的政治解决，体现了大国砥柱中流的责任担当。

“中东地区的政治动荡直接关系到北非地区的和平与稳定，中国对于巴以问题所做的一系列斡旋与调停，发挥了积极作用，推动了安理会采取行动。”在对联合国成员国举行的中国主席月总结会上，阿尔及利亚代表如此表示。埃塞俄比亚常驻联合国代表塞拉西说：“中国本月对解决巴以冲突升级作出的贡献，展现了其在促谈止战上的强大领导力。”

5月，安理会还审议了波黑、叙利亚、也门等问题，通过了南苏丹制裁措施等延期决议，巩固政治解决有关问题的势头。近日，马里再次发生政变，安理会也及时采取行动，发表主席新闻谈话，推动缓和紧张局势。“中国在促进安理会积极应对突发事件，解决地区冲突和争端上，做了许多组织和领导工作，感谢中方的努力。”马里常驻联合国代表在总结会上表示。

加强联合国能力和机制建设

维和人员安全关乎世界和平与安全事业，是联合国能力建设的重要课题。根据中方倡议，5月安理会举行了“增进维和人员安全”公开辩论会。“这表明中方对联合国维和任务的支持是持续而坚定的。”联合国负责和平行动副秘书长拉克鲁瓦高度评价中方在增进维和人员安全方面发挥的领导作用。

新兴科技在造福人类的同时，也在深刻影响国际和平与安全。在中方倡议下，安理会首次聚焦该话题，举行“新兴科技对国际和平与安全的影响”阿里亚模式会议。瑞士常驻联合国代表帕斯卡·贝里斯威发推文表示，“中国关注新兴科技对国际安全领域的潜在风险挑战，具有前瞻眼光。”

“此轮中国主席月中，还有一个几年一遇的情况，即推进联合国秘书长选举有关工作。”张军介绍说，古特雷斯秘书长任期将于今年底结束。联大于5月7日举行会员国同秘书长候选人非正式互动对话，古特雷斯先生应邀参会，成为下任秘书长唯一候选人。根据有关程序和惯例，5月18日，中方组织安理会成员同秘书长候选人举行非正式对话。古特雷斯先生分析了联合国面临的挑战和机遇，介绍了他竞选连任后的工作愿景与规划，并与安理会成员互动交流。安理会成员一致认为这次对话很有意义，富有成果。下一步，安理会将正式就秘书长人选向联大提出建议。

改进安理会工作方法，提高效率，增强透明度、包容性

“中国主席月的一大亮点，是改进安理会工作方法。”张军说，变化表现有三：一是广泛听取当事国各方意见，尽可能安排安理会成员发言前先听到当事国发声，提高会议讨论的针对性。二是重视民间社会的声音，帮助了解全面情况，提高决策的针对性。三是与联合国主要机构负责人包括秘书长、联大主席等建立沟通对话会，广泛听取意见，形成解决问题的合力。安理会还倡导开短会、求实效，严格控制会议通报人数量和发言时长。这些举措都有效提高了安理会的工作效率。

5月安理会工作方法的一个改进，还在于积极推动安理会在尊重科学、保证安全的前提下重开实体会议。“近半个月来，我们组织安理会成员同秘书长候选人举行非正式对话会，过去15个月以来第一次在常驻团驻地举办与联合国秘书长的午餐会，还在安理会举行了两场线下会议，迈出了‘屏对屏’的云外交重返‘面对面’的安理会厅开会的第一步，受到广泛欢迎。”

“特殊时期中方对安理会工作方法的改进，展现出了中方所秉持的开放、包容、高效、务实的理念和作风。”挪威常驻联合国代表莫娜·尤尔表示，中国用更进取的行为，成功地扮演了轮值主席角色。

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