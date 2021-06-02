王子江

新华社东京6月2日电（记者王子江）东京奥组委首席执行官武藤敏郎2日透露，大约有一万名原计划为东京奥运会和残奥会服务的志愿者已经宣布退出，占到志愿者总数的八分之一。

据共同社报道，武藤敏郎当天在接受日本媒体采访时透露了上述的消息，他说：“毫无疑问，（他们退出的）原因之一是担心感染新冠病毒。”不过武藤敏郎也表示，志愿者的大规模辞职不会影响到奥运会的运营。

据透露，奥运会和残奥会志愿者总数大约是八万人，他们是从20万名申请者中选拔出来的。日本媒体早些时候曾报道，日本政府已经取消了大部分外国志愿者的资格，但会允许那些有特别技能，譬如讲稀缺小语种的志愿者，前来日本协助奥运会和残奥会的运行。拥有这些技能的人大约有2000人，组委会将从中选出大约500人。

报道说，无法入境的外国志愿者的资格将由日本居民替代。

受疫情影响，东京奥组委从2020年2月底就停止了所有现场的志愿者培训，后来部分培训项目以在线方式进行，两个月前才开始进行现场培训。

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