人民网北京6月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会，实录如下：

应国务委员兼外长王毅邀请，巴布亚新几内亚外长埃奥将于6月2日开始对中国进行访问。

国务委员兼外长王毅将于6月3日主持第四次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话，阿富汗外长阿特马尔、巴基斯坦外长库雷希届时将通过视频方式出席。三国外长将重点围绕阿富汗和平和解进程、三方务实合作和反恐安全合作等议题深入交换意见。

总台央视记者：你刚刚发布了王毅国务委员兼外长主持第四次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话的消息。请问此次会议有何特殊背景？中方对会议有何期待?

汪文斌：中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话是三方增进互信、促进合作的重要平台，自2017年中方倡议成立至今已举办三次，取得一系列积极成果。根据三方共识，第四次对话轮到中方主办。

当前，美国和北约在阿富汗和平和解进程的关键阶段单方面撤军，给阿国内局势和地区安全形势带来不确定因素。作为山水相连、命运与共的邻居、朋友和伙伴，中阿巴三方都有维护地区和平稳定的积极意愿。在此背景下，三国外长决定举行第四次对话，重点就阿富汗和平和解进程、三方务实合作和反恐安全合作等议题交换意见。我们相信对话将达成积极共识，为促进地区和平、稳定和发展注入新的动力。

彭博社记者：马来西亚指责中国军机昨日在南海上空飞行。请问中国政府对此有作出任何回应吗？外交部对此有何评论？

汪文斌：据了解，这是中国空军在南沙南部海域开展的例行训练活动，不针对任何国家。训练期间，中国空军严格遵守国际法规定，没有进入他国领空。中方已就此与马方进行了沟通。

中新社记者： 6月1日，金砖国家外长会晤以视频方式举行，王毅国务委员兼外长出席了会晤。你能否介绍相关情况？

汪文斌：6月1日晚，王毅国务委员兼外长以视频方式出席了金砖国家外长会晤。五国外长围绕新冠肺炎疫情、多边主义、全球和地区热点、金砖务实合作等问题深入交换看法，达成许多共识。

王毅国务委员兼外长在会晤中指出，金砖国家是新兴市场和发展中国家合作的样板。面对百年未有之大变局和百年未遇的疫情大流行，金砖国家要做人类健康的守护者、国际秩序的维护者、全球发展的贡献者、世界和平的建设者，为促进全球团结扛起金砖责任，为破解治理赤字提供金砖智慧，为应对共同挑战贡献金砖力量。中方的看法和主张得到与会各方积极评价。

会晤发表两份成果文件，分别是金砖国家外长会晤新闻公报以及金砖国家关于加强和改革多边体系的联合声明，对外发出金砖国家团结协作的有力声音。

这次会晤展现了金砖国家在百年变局和世纪疫情下的韧性和活力。我们愿同金砖伙伴更加紧密团结起来，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，践行真正的多边主义，为维护国际和地区的和平与发展作出金砖国家新的贡献。

凤凰卫视记者：6月1日，北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠灭活疫苗经世卫组织专家组评审通过。请问中方对此有何评论？

汪文斌：继5月7日中国国药疫苗通过审评后，中国科兴公司的疫苗再次获批，充分证明中国有关疫苗和技术路线的安全性和有效性，为全球早日战胜疫情提供了更多有力工具。

中方一直以实际行动践行习近平主席关于疫苗全球公共产品的宣示，积极鼓励和支持中国疫苗企业申请列入世卫组织紧急使用清单。在自身人口基数巨大、疫苗供应十分紧张的情况下，中方已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。同时，中方还同多个发展中国家开展合作生产，迅速推进疫苗大规模生产，国药集团向“新冠疫苗实施计划”供应的首批疫苗5月31日正式下线，为疫苗在发展中国家的公平可及作出了实实在在的贡献。

中方将继续支持本国疫苗企业加强同世卫组织和“新冠疫苗实施计划”的交流合作，鼓励更多中方企业同国外合作伙伴开展疫苗联合研发和合作生产，以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，助力全球早日战胜疫情。

《环球时报》：最近中国媒体发表了一封中英文公开信，呼吁世卫组织调查美军德特里克堡生物实验室。你对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道，这反映了中国老百姓的心声。我们在这个平台上也多次呼吁美方本着开放、透明的态度，向国际社会澄清德特里克堡以及美方设在全球的200多个生物实验室的真实情况。

根据美国媒体的报道，德特里克堡存放着埃博拉等大量严重威胁人类安全的病毒，并且有着糟糕的安全记录。2004、2008、2011、2015年，美国媒体曾多次报道过德堡存在的大量安全隐患。《今日美国报》曾报道，2001年一名德堡工作人员利用该实验室的安全漏洞，盗取了那里存放的炭疽病菌并对他人发动生化袭击，共造成5人死亡17人染病。报道还显示美国很多病毒实验室也存在其他安全问题和隐患。2019年秋季，也就是新冠疫情暴发前几个月，《纽约时报》等美国媒体披露德堡再次因为严重隐患一度被暂停运营。美方一边“大声疾呼”对他国进行“调查”，一边又以“国家安全”为由，拒不公开自家生物实验室的情况，这如何令国际社会信服？

除了德特里克堡，美国在全球25个国家和地区设立了200多个生物实验室。很多报道称，这些实验室的分布与近年来一些危险疾病和病毒，比如重症急性呼吸综合征、埃博拉出血热、寨卡病毒等蔓延始发地的分布情况非常相似。据《今日美国报》报道，自2003年以来，美国国内外的生物实验室发生数百起人类意外接触致命微生物事故。我们也很想知道，对于以上重重疑云，美国何时给国际社会一个合理的解释？

令人遗憾的是，美方从未对此作出正面回应。不知道他们有什么难言之隐？我们再次呼吁美方本着开放、透明、合作的态度认真回应国际社会的关切。

彭博社记者：周一，习近平主席强调，中国对外交流“要注重把握好基调，既开放自信也谦逊谦和”。这是否意味着中国会采取不同的外交策略？

汪文斌：5月31日，中共中央政治局进行了第三十次集体学习，习近平总书记主持并讲话。有关消息稿已经发布，大家可以查阅。

中国始终奉行独立自主的和平外交政策，坚定维护国家主权、安全、发展利益，积极推动建设新型国际关系，同各国携手构建人类命运共同体。我想告诉大家的是，加强和改进国际传播工作，加强国际传播能力建设，形成与中国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，将为中国改革发展稳定营造有利外部舆论环境，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。这契合中国和平发展的需要，符合中国改革开放的要求，也顺应世界和平与发展的潮流，有利于中国，也有利于世界。

总台央广记者：我们注意到，5月28日，在第74届世界卫生大会上，世卫组织授予中国援鄂专家吴浩“世川卫生奖”，他是第三位获此奖项的中国专家。中方对此有何评论？

汪文斌：我也注意到了有关报道。吴浩医生开发了智慧家庭医生优化协同服务模式，让社区卫生机构更方便、更有效地为群众健康服务。新冠肺炎疫情发生后，吴浩医生作为中国中央指导组社区防控专家组组长前往武汉，与许多基层医务工作者共同抗击疫情。吴浩医生还先后奔赴喀什、石家庄等10个地方参与指导聚集性疫情处置，作出了突出贡献。现在，他正在广州参与指导社区疫情防控。我们对吴浩医生荣获“世川卫生奖”表示祝贺。

吴浩医生是成千上万奋战在抗疫一线的中国基层卫生工作者的优秀代表。在中国快速控制新冠肺炎疫情暴发和常态化防控中，社区防控发挥了不可替代的作用，实现了新冠肺炎病例的早发现和早报告，降低了社区传播的风险，拧紧了发病的“水龙头”。吴浩医生以及广大中国基层卫生工作者所做的工作，是中国抗击疫情成效的生动体现。中方愿同各国及时分享社区防控经验，为全球早日战胜疫情、完善全球卫生治理贡献力量。

总台国广记者：想进一步了解巴布亚新几内亚外长埃奥访华的有关情况。你能否介绍访华的具体行程和安排？

汪文斌：巴布亚新几内亚是中国在太平洋岛国地区的好朋友、好伙伴。当前，中国同巴新关系发展良好。2018年，习近平主席对巴新成功进行国事访问，开启两国关系发展新篇章。新冠肺炎疫情发生以来，两国同舟共济，相互支持，中国同巴新全面战略伙伴关系日益深化。

今年是中国同巴新建交45周年。我们希望通过埃奥外长此次访问，进一步落实两国领导人达成的重要共识，就双边关系发展、开展抗疫合作、推动“一带一路”框架内务实合作等加强战略沟通，推动中国同巴新关系不断迈上新台阶。

彭博社记者：请问截止目前中国向“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）提供了多少剂疫苗？未来还计划提供多少？

汪文斌：刚才我已经介绍了，中方迄今为止已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，并同多个发展中国家开展合作生产。中方已经宣布向“新冠疫苗实施计划”首批提供1000万剂疫苗，其中第一批疫苗已经于5月31日下线。中方愿继续同各方共同努力，携手推动疫苗的公平分配，为全球团结抗疫作出积极贡献。我们也希望国际社会秉持团结抗疫精神，以更多实际行动帮助发展中国家尽早获得更多疫苗，早日战胜疫情。

《北京青年报》记者：我们注意到，尽管美国仍然在炒作“种族灭绝”“强迫劳动”等谎言，但是国际上越来越多的媒体和人士站出来揭批美国此举纯属政治操弄，呼吁国际社会不要被谎言所蒙蔽。中方如何看待这一现象？

汪文斌：我注意到近一个时期《俄罗斯报》、日本《商业内部》期刊、丹麦《理性》杂志、瑞士《世界周报》和《新苏黎世报》、巴西《价值报》及南非《比陀新闻报》等媒体接连刊发涉疆客观报道和理性学术文章。这些文章普遍指出，所谓涉疆“种族灭绝”完全基于对中国的偏见和敌视，有些人罔顾中国政府治疆成果，对中国的人权状况指手画脚，是出于政治图谋，意在通过政治认定“种族灭绝”，制造有关中国的负面观感，进行于己有利的宣传和心理战。有关文章还指出，新疆棉花行业早已实现大规模自动化采摘，不存在也没有必要搞“强迫劳动”。梦想只有通过诚实的工作才能实现，所有勤劳工作的人民都应得到全世界的尊重。

事实证明，无论是“强迫劳动”“强制绝育”，还是“种族灭绝”“大规模性侵”，都是反华势力编造的谎言。在这些荒谬指控的背后，没有任何事实依据，只有少数伪学者和蹩脚演员的拙劣表演；没有任何严肃的讨论，只有充满偏见和情绪化的宣泄；没有任何对新疆民众人权的尊重，只有破坏新疆安定、遏制中国发展的操弄。谎言纵能喧嚣一时，也终究摆脱不了破产的结局。当前，中国包括新疆的发展越来越好，世界各地揭穿涉疆谎言谣言的客观理性声音也越来越多。有的专家学者一语中的地指出，高呼新疆存在“种族灭绝”的做法只会让世人认清有关国家“人权外交”的无知和虚伪，呼吁国际社会不应被别有用心之流的炮制炒作所蒙蔽。

我想再次强调，新疆的大门始终敞开。我们欢迎不带偏见的各国各界人士走进新疆，感受一个个鲜活的故事，还原一幕幕真实的新疆。

澎湃新闻记者：此次金砖外长会晤单独就加强和改革多边体系发表了联合声明。中方对此有何评论？

汪文斌：多边主义是构成现行国际体系的重要基石。当前，这一基石正遭受侵蚀，少数国家假借多边旗帜搞单边行径，甚至以多边为名行霸权之实。各方对真正的多边主义的呼声更加高涨。另一方面，全球性挑战层出不穷，需要全球性的解决办法，需要国际社会团结协作。各方对加强多边体系的愿望更加迫切。

金砖国家是新兴市场和发展中国家的代表，也应当是践行多边主义、加强多边体系的模范。正是基于这样的考虑，中国同其他金砖伙伴一道，经过深入讨论，形成了金砖国家关于加强和改革多边体系的联合声明。

这份声明中有几个关键点尤其值得关注。一是重申金砖国家对多边主义的承诺，呼吁维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基石的国际法，维护联合国在国际体系中的中心作用，推动构建人类命运共同体。

二是重申要坚持不干涉内政原则，坚持根据正义和国际法原则和平解决国际争端，不接受使用武力或以武力相威胁，反对侵犯别国领土完整或政治独立。反对双重标准，反对违反国际法和《联合国宪章》的单边强制性措施。

三是强调应以人民为中心开展国际合作，加强和改革多边体系，使发展中国家和最不发达国家特别是非洲国家更有意义地参与全球决策。要推动多边机构坚持行动导向和问题导向，基于相互尊重、公平正义、合作共赢精神加强合作。

四是强调要通过共商共建共享，加强全球经济治理，支持联合国将发展置于全球宏观政策框架的中心位置，支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体系。

这份声明的发表正当其时，十分必要。声明是金砖五国努力的结果，反映了绝大多数国家的共同愿望，应当成为国际社会的共识。多边主义的要义是世界前途命运由各国共同掌握，国际上的事由大家共同商量着办，尤其要反映占世界人口绝大多数的发展中和新兴市场国家的意见。不能将个别西方国家或集团制定的所谓“规则”作为“国际规则”，更不能强加于人。各方应共同坚持和践行真正的多边主义，恪守联合国宪章宗旨和原则，不搞例外主义和双重标准，不搞霸权霸凌和零和博弈，不搞集团政治和意识形态对抗，切实维护以联合国为核心的国际体系，切实维护以《联合国宪章》以及国际法为基础的国际秩序。

(责编：高歌、吴成良)