新华社北京6月2日电（记者温馨、伍岳）外交部发言人汪文斌2日表示，谎言纵能喧嚣一时，也终究摆脱不了破产的结局。当前世界各地揭穿涉疆谎言谣言的客观、理性声音越来越多，中方欢迎不带偏见的各国各界人士走进新疆。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，尽管美国仍然在炒作“种族灭绝”“强迫劳动”等谎言，但是国际上越来越多的媒体和人士站出来揭批美国此举纯属政治操弄，呼吁国际社会不要被谎言所蒙蔽。中方如何看待这一现象？

汪文斌说，近一个时期，《俄罗斯报》、日本《商业内部》期刊、丹麦《理性》杂志、瑞士《世界周报》《新苏黎世报》、巴西《价值报》及南非《比陀新闻报》等媒体接连刊发涉疆客观报道和理性学术文章。这些文章普遍指出，所谓涉疆“种族灭绝”完全基于对中国的偏见和敌视，有些人罔顾中国政府治疆成果，对中国人权状况指手画脚，是出于政治图谋，意在通过政治认定“种族灭绝”，制造有关中国的负面观感，进行于己有利的宣传和心理战。有关文章并指出，新疆棉花行业早已实现大规模自动化采摘，不存在也没有必要搞“强迫劳动”。梦想只有通过诚实的工作才能实现，所有勤劳工作的人民都应得到全世界的尊重。

汪文斌说，事实证明，无论是“强迫劳动”“强制绝育”，还是“种族灭绝”“大规模性侵”，都是反华势力编造的谎言。在这些荒谬指控的背后，没有任何事实依据，只有少数伪学者和蹩脚演员的拙劣表演；没有任何严肃的讨论，只有充满偏见和情绪化的宣泄；没有任何对新疆民众人权的尊重，只有破坏新疆安定、遏制中国发展的政治操弄。

“谎言纵能喧嚣一时，也终究摆脱不了破产的结局。”他说，当前，中国包括新疆的发展越来越好，世界各地揭穿涉疆谎言谣言的客观、理性声音也越来越多。有的专家学者一语中的地指出，高呼新疆存在“种族灭绝”的做法只会让世人认清有关国家“人权外交”的无知和虚伪，呼吁国际社会不应被别有用心之流的炮制炒作所蒙蔽。

“新疆的大门始终敞开。我们欢迎不带偏见的各国各界人士走进新疆，感受一个个鲜活的故事，还原一幕幕真实的新疆。”汪文斌说。

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