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综述：疫情及“脱欧”双重打击下英欧贸易大幅下滑

2021年06月02日16:02 | 来源：新华社
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新华社伦敦6月2日电 综述：疫情及“脱欧”双重打击下英欧贸易大幅下滑

新华社记者孙晓玲

自今年1月1日英国正式退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟以来，英欧双边贸易额明显下滑。业界认为，新冠疫情和“脱欧”后续效应对英欧贸易造成双重打击，预计这一影响还将持续。

英国国家统计局日前公布的数据显示，今年一季度，英国与非欧盟国家货物贸易额达到943亿英镑，超过与欧盟国家828亿英镑的货物贸易额；英国与欧盟国家货物贸易额（不含贵金属）环比下降20.3%，而与非欧盟国家货物贸易额仅环比下降0.4%。

与此同时，中国超越德国成为一季度英国最大单一货物进口来源国。数据显示，一季度英国从中国进口额达169亿英镑，与2018年一季度相比增长65.6%；英国从德国进口额为125亿英镑，与2018年一季度相比下滑26.8%。

英国国家统计局表示，自1997年开始货物贸易统计以来，德国绝大多数时间都是英国最大贸易伙伴。但自2019年4月以来，英国从德国进口开始下降，这与“脱欧”前期的不确定性、过渡期结束后的贸易摩擦及新冠疫情等密切相关。

在货物贸易受影响的同时，英欧服务贸易也不乐观。英国《金融时报》日前援引英国阿斯顿大学的最新研究报道，2016年至2019年间，“脱欧”带来的不确定性导致英欧服务贸易额累计减少约1130亿英镑。其中，金融服务、专业领域及商业服务、旅行、运输等受影响最为严重。

英国议会上院今年3月发布的报告也对此表示担忧。报告说，英欧之间在金融服务、创意产业、科研教育等一系列服务贸易领域仍存在不少障碍，应尽快消除这些不利因素。

报告认为，“脱欧”已使一些金融服务活动移出英国去往欧盟国家。在法律、会计等诸多专业服务领域，英欧对专业资格的认证不同，可能产生严重影响。

安永英国贸易政策专家萨利·琼斯则认为，英政府在协助企业应对“脱欧”问题上的准备不足，尤其是对服务企业而言。

(责编：于洋、刘叶婷)

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