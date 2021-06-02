新华社华盛顿6月1日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯在1日公布的一份备忘录中宣布，正式终结前总统特朗普执政期间实施的“留在墨西哥”避难申请政策。

马约卡斯在备忘录中说，经过数月审查，他认为这项政策“效果好坏参半”，但总体上“没有充分或可持续地加强（美国）边境管理”，也没能缓解美国边境执法人员的压力。他说，这项政策的初衷之一是减少积压案件，但在实施过程中“积压案件越来越多”。此外，大量避难申请都是缺席审理，带来“一些令人担忧的重大缺陷”。

马约卡斯表示，拜登政府计划改革美国避难申请体系，扩大与墨西哥和中美洲国家的合作，以打击人口走私网络。

备忘录提供的数据显示，“留在墨西哥”政策实施期间，约6.8万名避难申请者被强制返回墨西哥，但其中超过四分之一的人试图再次入境美国。今年2月19日以来，约1.12万名申请者已获准返回美国出席听证会并等待审理结果。

拜登政府终结这一政策的决定遭到共和党人的批评。美国众议院国土安全委员会共和党首席成员约翰·卡特科1日发表声明说，这一决定是“一个非常严重的错误”。

特朗普政府2019年1月起实施“留在墨西哥”政策。根据这项政策，通过美墨边境进入美国的避难申请者须返回墨西哥，留在墨西哥境内等待申请审理结果。这一政策遭到民主党人和移民团体的强烈批评。拜登在今年1月20日就职首日宣布暂停执行这项政策，由国土安全部进行审查。

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