新华社贵阳6月2日电 国务委员兼外长王毅6月1日以视频连线方式出席金砖国家外长会晤。金砖国家外长在会晤后发表关于加强和改革多边体系的联合声明。

联合声明强调，重申金砖国家对多边主义的承诺，呼吁维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基石的国际法，维护联合国在国际体系中的中心作用，维护和平与安全，推动可持续发展，促进和保护人权，推动构建人类命运共同体。

联合声明指出，要坚持不干涉内政原则，坚持根据正义和国际法原则和平解决国际争端，不接受使用武力或以武力相威胁，反对侵犯别国领土完整或政治独立，反对在国际关系中采取双重标准，反对采取任何没有国际法和《联合国宪章》依据的强制性措施。

联合声明指出，应将以人民为中心的国际合作作为核心，维护国际和平安全，促进社会经济发展，保护大自然。要加强和改革多边体系，特别是联合国及其主要机构，以及国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织、世界卫生组织等其他多边机构，使发展中国家和最不发达国家特别是非洲国家更有意义地参与全球决策。要推动多边机构聚焦行动和聚焦问题，基于国际法则、相互尊重、公平正义、合作共赢精神加强合作，发展国际关系。

联合声明强调，要通过共商共建共享，加强全球经济治理。联合国应将发展置于全球宏观政策框架的中心位置，支持以世界贸易组织为核心、透明、以规则为基础、开放、包容和非歧视的多边贸易体系，呼吁所有世贸组织成员避免采取同世贸组织精神和规则相违背的单边和保护主义措施。

联合声明指出，大规模免疫接种是抗击疫情的全球公共卫生产品，要尽快研发和分发疫苗，特别是推动疫苗在发展中国家可及性和可负担性。支持世界贸易组织关于新冠肺炎疫苗知识产权豁免的讨论，呼吁各方避免采取阻碍疫苗、卫生产品和关键要素流通的措施。

此次金砖国家外长会晤后还发表新闻公报，强调继续在政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作架构下加强合作，并支持中国举办北京冬奥会。新闻公报全面阐述了金砖国家在重大国际和地区问题上的共同立场和主张。

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