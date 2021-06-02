新华社日内瓦6月1日电 题：“双入世”让中国疫苗更好助力全球“战疫”

新华社记者

世界卫生组织继5月7日宣布中国国药新冠灭活疫苗获紧急使用认证后，6月1日再次宣布中国科兴新冠灭活疫苗获此认证。至此，两款中国疫苗“双剑合璧”，以其独特优势助力全球“战疫”。

中华民族自古具有“天下情怀”，中华文明蕴含着“扶危济困”的基因。中国是最早宣布把本国研发和生产的新冠疫苗作为全球公共产品的国家之一，并一直践行这一庄严承诺。迄今，中国已陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助，向数十个国家出口疫苗，为世界消除“免疫鸿沟”作出了贡献。国药、科兴疫苗双双“入世”，有利于进一步济全球“战疫”之困。

导致“免疫鸿沟”的一个重要原因是疫苗“分配鸿沟”。由于抢购囤积疫苗，导致很多发展中国家疫苗严重短缺、防疫举步维艰，一些发达国家遭到联合国秘书长古特雷斯的严厉批评。世卫组织负责获得药品和卫生产品的助理总干事玛丽安热拉·西芒说，世界迫切需要多种新冠疫苗来“解决全球范围内巨大的（疫苗）获取不平等问题”。中国是目前向发展中国家提供疫苗最多的国家。两款中国疫苗获世卫组织认证，将充实全球“战疫”的“工具箱”，有助于缓解疫苗获取的不平等问题。

兼具有效性和安全性是中国疫苗助力全球“战疫”的底气。据世卫组织认可的数据，国药疫苗对出现新冠症状患者和住院患者的有效率为79%；科兴疫苗对预防出现新冠症状的有效率达51%，对预防新冠重症和入院治疗的有效率高达100%。世卫组织总干事谭德塞1日表示，科兴新冠疫苗“是安全、有效和有质量保证的”，因此已被列入世卫组织紧急使用清单。在国药疫苗获认证时，谭德塞也曾发表类似评价。

可及性强是中国疫苗助力全球“战疫”的独特优势。两款中国疫苗都属于灭活疫苗，能够在2至8摄氏度之间储存和运输，与很多常用疫苗储运温度条件相当，现有疫苗冷链系统、甚至家用冰箱即可满足要求。不要小看这一特性。不少发展中国家并不具备大批量超低温储存并运输疫苗的能力，中国疫苗便于储存和运输的特点，为这些国家实现大规模接种疫苗提供了宝贵便利。德国埃森大学医学院病毒研究所教授陆蒙吉说，对很多医疗技术条件有限的国家来讲，灭活疫苗在投入使用方面有很大优势，在全球抗疫中会起到重要作用。

如今，全球“战疫”仍处于关键时期，疫情起伏反复、病毒频繁变异。一段时间以来，在自身人口基数巨大、疫苗供应十分紧张的情况下，中方一直通过自身的努力，为疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出实实在在的贡献。中国疫苗双获“认证”，将进一步提振广大发展中国家加强研发能力、解决本国和全球重大健康问题的信心。中方将继续践行承诺，为全球早日战胜疫情作出更多中国贡献。（主笔记者：陈俊侠；参与记者：刘曲、左为、张家伟、陈文仙、付一鸣）

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