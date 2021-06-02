新华社华盛顿6月1日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总统拜登6月1日前往中西部俄克拉何马州塔尔萨参加塔尔萨种族屠杀百年纪念活动并发表演讲，同时公布一项在全美范围内推动种族平等、缩小种族间财富差距的计划。

拜登在演讲中说，塔尔萨的历史就是种族主义肆虐美国的证据。百年前这里发生的白人暴徒杀害黑人、烧毁繁荣的黑人社区事件，是美国历史上最严重的种族屠杀事件之一，但并非孤例，这类种族仇恨行为和本土恐怖主义延续至今。

拜登宣布的计划旨在重点帮助少数族裔拥有小企业，打击美国房地产市场长期存在的种族歧视。根据计划，拜登政府将利用联邦政府购买力，把与弱势群体拥有的小企业签订的联邦合同增加50%，增加小企业获得资金的途径，设立社区振兴基金以支持社区主导的市政基础设施项目，拨款改造现有交通基础设施以拓展少数族裔社区流动性和获取经济机会途径。政府还将采取跨部门行动并出台新规，重新加强被前任美国总统特朗普取消的反歧视住房措施；推出新的社区住房税收抵免政策，用于帮助中低收入购房者及经济适用房的开发和修缮。

塔尔萨20世纪初因附近发现石油致富。市内格林伍德社区经过黑人企业家十几年苦心经营，发展成为当时全美最繁荣的黑人经济和文化中心之一，号称“黑色华尔街”。1921年5月31日和6月1日，白人暴徒袭击并纵火焚烧格林伍德黑人社区，约300名黑人遇害、约一万名黑人居民无家可归。由于当时美国种族隔离制度盛行，加上其后几十年里，联邦法律和政策在建筑标准、住房贷款、道路规划等方面的种族歧视，多数黑人家庭无法重建家园，“黑色华尔街”从此消失。

塔尔萨种族屠杀事件长期被遗忘，鲜为人知。美国主流媒体直至百年纪念日来临，才对塔尔萨种族屠杀事件进行了广泛报道。白宫数据显示，目前美国黑人家庭所拥有财富中位数，仅约白人家庭财富中位数的八分之一。

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