6月2日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美财政部长耶伦举行视频通话。

这距离刘鹤与美贸易代表戴琪刚刚进行的通话，不过6天。而“愿意继续保持沟通”的表述更令人期待。

在外界的高度关注下，这样两次紧挨着的对话，普遍被视为具有重启中美经贸谈判的意义。

拜登时代，中美经贸关系将走向何处？这两段对话释放出哪些信号？

1.经贸这块压舱石的份量更重了

根据新华社通稿，这次通话再次指出：“双方认为中美经济关系十分重要”。

怎么理解？从当前乃至今后一段时间来看，中美关系显然仍不会风平浪静。从所谓人权问题到新冠肺炎疫情冲击，从科技领域明摆着的竞争到基础设施建设的较量，从气候环境保护到国际话语权，拨开这些纷繁芜杂甚至对抗冲突，经贸关系愈发显得是难得的稳定因素，也是两国之间保持完整沟通的少数领域之一。

正是因为如此，双方通话是“本着平等和相互尊重的态度”进行的，这也是互利合作的起码要求；交流的主题包括“宏观经济形势和多双边领域合作”，说明可以合作的方面很多、领域很广，但同时也说明目前沟通仍处于相对初级的宏观层面，尚未深入到具体领域。

“人有不为也，而后可以有为。”反之亦然。

2.中美在经贸领域加强合作符合双方主流民意

5月27日中美贸易代表首次通话以来，多家外媒不仅密切跟进，还齐刷刷纷纷捕捉正面信号，相当难得，微信公号“陶然笔记”等解读文章的内容尤其是积极表述也被大篇幅采用。

比如，彭博社27日报道称，与中美双边关系大部分问题相比，贸易是最近争议较少的问题之一。28日的报道则直接以《中国有影响力的贸易博文呼吁与美更多对话》为标题，引述“陶然笔记”内容称两国之间的通话是“积极举措”和“良好开端”，“中美仍有寻求共同点、探索共同利益的空间，只要双方能够进行基于事实的会谈，慎重权衡利弊，避免情绪化和对抗。”

再比如，南华早报报道称，“中国与拜登政府首次贸易谈判应被视为在全球经济环境冷淡情况下向前迈出的积极一步”，并强调贸易在中美关系中的重要性。

海峡时报报道称，首次电话会议是积极信号，表明世界上两个最大的经济体正在努力解决贸易问题。

CNBC报道称，美国国际战略研究中心高级顾问斯科特·肯尼迪表示，“总的来说中国一直在追赶但尚未超越，这将是一场激烈的竞争，不过我认为这种竞争可以得到建设性的发展，不一定会导致冲突。”美国国家安全委员会专家库尔特·坎贝尔则表示，“中美关系的主导模式将是竞争，而我们的目标是让这种竞争成为一种稳定、和平的竞争。”

美资的“用脚投票”则更能说明问题：

美国资管巨头凯雷集团CEO李揆晟（Kewsong Lee）日前表示，虽然中美之间关系持续紧张，但该公司仍在中国寻找更多的投资机会。他认为，中美之间的贸易和交流不会停止，因此在中美之间站队并非良策，应该同时面对两个国家。

金融时报5月31日题为《华尔街“牵手”中国市场》的报道称则感慨说“美国金融业与中国财富的关系密切程度前所未有”，“那些华尔街最负盛名的公司比以往任何时候都更深入地扎进中国”，包括高盛、贝莱德、摩根资产管理公司、东方汇理和施罗德等美欧大型资产公司。中国正以前所未有的力度向外国公司打开大门。

3.美国自身经济情况也让合作而非对抗更合情合理

不妨先来看看美国政府最近的一些举动：

美国总统拜登3月底宣布一项总额约2.25万亿美元的基础设施建设一揽子计划，同时提议改革公司税制，为基建投资筹集资金。

美国财政部长耶伦5月18日呼吁重新调整美国财政政策框架，落实拜登政府提议的基础设施和家庭投资计划。并提出重塑美国经济需要解决新冠疫情、公共投资不足、气候变化威胁、低碳技术竞赛中落后等四大问题。

5月20日美国财政部表示，已提议为跨国企业全球利润设定最低15%的税率，以推动国际税收体制改革谈判。

与此同时，美国商界并不买账，美国商会会长苏珊·克拉克表示加税计划极大损害了美国企业和工人利益、为经济复苏设置了新障碍；美国制造业则认为，高额的关税是导致通胀高企的罪魁祸首，呼吁取消关税。

这样的现实条件下，如果再在经贸领域跟中国加剧对抗，无异于自加压力，而且不会带来更多政治资本，于情于理不是好选择。

毫无疑问，如果说5月27日的对话是一个积极信号，预示着双方正在重启沟通；这第二场对话则让积极信号又多了一个。

然而，信号虽然积极，仍需辩证看待理性分析。

全球经济尚未复苏，兼之中美大国竞争的格局，双方持续了三年多的贸易争端不可能在短期内平息，美国两党的“政治正确”及其他现实问题也决定了美新一届政府不太可能取消对华加征的关税，甚至不排除美方采用其他非经济手段从旁施压，谋求更多谈判的筹码。

出路在哪里？或许就在“坦诚”“务实”“建设性”这几个关键词里。

此外，当前中美双方的三位对话者，无一不是名校毕业、且在经贸金融领域深耕多年，都是权威的专家型官员，作风上则是务实和前瞻性并举、大局观和具体问题并重，这将更有利于推动当前中美经贸问题沿着寻求双方最大公约数的方向找到新的平衡点。

“还应毫末长，始见拂丹霄。”

再硬的骨头，一点一点，总能啃下；

再难走的路，一步一步，总能到达！

(责编：岳弘彬)