新华社阿布贾6月1日电（记者郭骏）尼日利亚总统布哈里1日高度评价尼中友好关系，表示尼方愿同中方加强沟通协调，协力应对新冠疫情、气候变化、恐怖主义等全球性挑战。

布哈里当天在首都阿布贾总统府接受新任中国驻尼日利亚大使崔建春递交国书时说，新冠疫情给世界带来前所未有的危机，让许多国家在实现联合国可持续发展目标上面临重大困难，一些国家的国内安全挑战加剧，在这种情况下更加需要国际社会团结协作。中国是尼日利亚最亲密的合作伙伴之一，尼方愿同中方加强沟通协调，进一步深化拓展两国友好关系，协力应对新冠疫情、气候变化、恐怖主义等全球性挑战。

崔建春表示，中尼视彼此为重要战略伙伴，建交50年来，两国关系持续、快速发展，政治交往密切，务实合作成果丰硕，人文交流蓬勃开展，两国合作走在了中非合作前列。中方高度赞赏布哈里总统对发展对华关系的高度重视，愿同尼方携手努力，深入落实中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果，推动中尼战略伙伴关系迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

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