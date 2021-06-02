人民网罗马6月2日电 （记者叶琦）6月1日，国际六一儿童节，也是马耳他重启国际旅游的日子，马耳他“中国旅游文化周”在线开始实施。此次“中国旅游文化周”由中国文化和旅游部国际交流与合作局主办，马耳他中国文化中心和中外文化交流中心承办，西藏自治区文化厅和旅游发展厅协办。在整个六月，马耳他中国文化中心将全力整合国内外数字项目，突出对口合作的西藏特色资源，努力打造一场线上线下融合、全媒体矩阵联动、内容丰富多彩的文化和旅游饕餮盛宴。

文化周以“美丽中国”主题，分“非遗与美丽乡村建设”“冰雪旅游”“美食文化”三大板块展开，内容涵盖宣传片、展览、摄影、短视频、微课堂、美食和旅游线路推介等多种形式。其中，“匠造——设计融入乡村发展”项目，分4个独立主题的短视频，并可通过H5网页传播，讲述了“活化乡村手工艺、赋能乡村发展”的中国式“山乡巨变”；“云南陶艺”非遗微课堂讲授建水紫陶、尼西黑陶、傣族慢轮陶、玉溪青花、金沙陶等云南少数民族精湛的传统手工技艺；“美丽乡村与非遗保护”视频展播精选了中国各地的5个美丽乡村——甘肃庆阳、贵州雷山、湖南花垣、西藏尼木和云南福贡，介绍它们在传承者和保护者的努力下焕发勃勃生机的故事；“美丽中国·冰雪之旅”系列微视频展聚焦2022北京冬奥会和中国北方冰雪资源，“云”赏“云”享推介崇礼太子城小镇及黑龙江、吉林等地的冬季自然景观、民俗风貌和冰雪运动；“美丽中国·冰雪之旅”互动体验项目则依托手绘全景动画，借助微短视频、图片、轻交互知识问答形式，沉浸式搭建世界各地民众尽享冰雪中国的舞台；《中国味道—乐享北京短视频展播》通过匠心独具的丰富美食向观众展示了一个传统和时尚交融、历史文化底蕴深厚且令人心驰神往的魅力之都；《中国味道—新疆美食之旅》系列微记录片采用“美食+人文+旅游”的无国界叙事方式，推介了乌鲁木齐、吐鲁番、阿勒泰、伊犁和喀什的独特风土人情与自然风光，在展现新疆人民幸福生活的同时，唤起海外观众的情感共鸣；“健康中国游”微课堂通过视频教学详细展示和传授了博大精深和源远流长的太极拳和中医药文化。

在利用自身社交媒体平台开展线上活动的同时，马耳他中国文化中心因地制宜，积极“走出去”，加强本地化开放合作，与瓦莱塔设计集群（Valletta Design Cluster）、塔阿里手工村（Ta' Qali Craft Village）分享非遗和手工设计方面的内容和活动，与斯维吉（Swieqi）、阿尔布(Gharb)等合作城市分享各类微课堂，于马耳他美食网站（Gourmet Malta）合作开展“中国味道”推介活动。积极开拓严格遵守疫情防控安全要求的露天开放活动，与桑塔露琪亚市政厅合作在中国静园举办《美丽中国》摄影图片展，融合“中国自然之美”“我的丝路故事”“十二生肖”等内容于一体，尽可能全面、直观、立体地向公众推介中国的代表性文化和旅游资源；与瓦莱塔皇家露天剧场合作，在户外举办“中国西藏 扎西德勒”西藏唐卡展，在线推广“山水艺境”中国优秀旅游演艺项目，激发更多马耳他人和国际游客对中国特别是中国西藏文化的兴趣和关注。

文化周期间，文化中心有机整合各类在办活动，共襄“中国旅游文化周”，扩大并深化“以文塑旅、以旅彰文”的理念和内涵。6月1日，中国驻马耳他大使于敦海会见马耳他小朋友艾米丽·卡莱亚一家，并为其颁发“战疫故事，从我说起——海内外少年儿童云故事会”“文化小大使”奖。6月2日，文化中心主任杨晓龙拜会瓦莱塔市长、马耳他人气电视栏目《磁石》（Kalamita）主持人扎米特（Alfred Zammit），巩固合作传统并探索在社区层面和媒体推广方面的更多机制化合作。文化中心公共关系和媒体推广负责人将走进马耳他大学校园广播（Campus FM），特别面向大学生和青年群体介绍中国文化和旅游资源。文化中心参与组办《日光流年双城记》装置艺术工作坊和内容征集工作；直播“美籍记者探访新疆喀什古城”活动；举办《中国最后一个王朝》线上讲座，带领大家一起感受中国历史文化的博大精深和意蕴悠远。此外，文化中心将加强针对性调研特别是研究马耳他在文化、旅游推广项目评估上的经验，以促进双边文化旅游交流和知识共享。

本届文化周为期一个月，从6月1日持续到30日。

(责编：燕勐、常红)