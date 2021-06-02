人民网开罗6月1日电 （记者景玥）近日，埃及通信部与华为、戴尔、卡巴斯基、沃达丰四家在埃运营的国际技术公司建立新的合作伙伴关系，该合作旨在落实“数字埃及建设者倡议”（DEBI），以支持埃及的数字化转型战略。

埃及通讯与信息技术部于去年9月启动了“数字埃及建设者”计划。该计划每年将为来自工程、计算机和信息技术以及电子专业的1000名优秀毕业生提供奖学金，支持他们在数据科学、人工智能、网络安全、机器人技术和自动化、数字艺术等领域进行培训深造，以培养下一代专业人才，实现埃及的数字化愿景。

埃及通信和信息技术部长阿姆鲁·塔拉阿特表示，能力建设是实现“数字埃及”愿景的基础，DEBI项目希望通过与国际公司合作，引进最先进的信息通信技术，提升该领域人才的能力，扩大人才储备。希望华为能在与我们的合作中为项目参与者提供人工智能、大数据、云计算等方面的技能培训和实习机会，以支持埃及学生实现技术赋能。相信华为将为我们消除“数字鸿沟”提供切实的帮助。

华为埃及公司首席执行官孙珞程承诺，华为将为埃及青年学生提供专业的信息通信技术课程和培训，并为其通过相关的技能认证提供帮助，同时华为将联合行业伙伴为拥有职业竞争力的信息通信技术人才和毕业生提供就业机会，增强埃及青年人的劳动潜力，助力于支撑埃及数字化转型，推动埃及国家战略发展。

近年来，埃及开始向数字社会转型，推出了一系列数字化发展战略，据埃及规划和经济发展部长哈拉·赛义德介绍，在2020/ 2021财年预算中，埃及为信息和数字化领域拨付的公共投资总额为100亿埃镑（约合6.37亿美元），比2019/2020财年增长了300%。埃及财政部长马伊特认为，埃及社会的数字化转型是促进经济增长的催化剂之一。他表示，财政部在实施国家数字化转型方面已经走了很长的路，财政部各个部门和相关机构将于2021年6月底前完成所有电子系统建设，该项目得到了大力支持。

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